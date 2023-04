È calato il sipario, con un’affluenza record, su Milano ArtWeek 2023, l’iniziativa organizzata dal Comune di Milano e di cui Banca Generali, per il quinto anno consecutivo, è stata main sponsor. Per l’occasione, la banca ha offerto al pubblico per un’intera giornata l’ingresso gratuito al Museo del Novecento: oltre 2.200 i visitatori.

