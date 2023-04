Sestu – L’assessore Annis lascia la Giunta Secci

SESTU – E’ ufficiale. Ilaria Annis – assessora ai servizi sociali, politiche giovanili, igiene e sanità, società partecipate – si è dimessa. Un addio, per l’avvocato della giunta Secci, che ormai era nell’aria. L’annuncio in una lettera inviata alla sindaca, al presidente del Consiglio comunale Antonio Manca e al segretario: “Lascio le mie deleghe – spiega la Annis, in quota Riformatori Sardi – per via dell’accordo preso prima dell’insediamento dell’esecutivo. La parola data va rispettata, soprattutto in politica, ma c’è grande dispiacere”. Poche parole, ma significative, con tanti rimpianti per un lavoro non portato a termine in settori nevralgici della macchina amministrativa, con la legale che è sempre stata in prima linea per le emergenze sociali della cittadina. Ora si apre una fase nuova, comunque. E’ già aperta, infatti, la caccia alla poltrona lasciata libera dalla Annis. E, con tutta probabilità, la scelta ricadrà su Mario Alberto Serrau – anche lui in quota Riformatori – ma con ripercussioni che, inevitabilmente, ricadranno sulla maggioranza. Insofferenze sotterranee già palesate da alcune delle anime di Forza Italia, in pressing per una revisione degli assetti della giunta. Malumori che arrivano anche da Fratelli d’Italia, con il primo dei non eletti – Antonio Lello Perra – che ha sollecitato la fascia tricolore “a un tagliando dell’esecutivo, visti i malcontenti per diversi segmenti dell’amministrazione”.

Luciano Pirroni