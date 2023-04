Servizio CTM a Pasqua e Pasquetta 2023

Domenica 9 aprile 2023 il servizio verrà svolto tramite le Circolari I (Interna), E (Esterna) e L (Litoranea) e linea 9.

Lunedì 10 aprile si svolgerà il normale servizio festivo (della domenica).

Per informazioni su orari e percorsi è attivo tutti i giorni, dalle 8:30 alle 18:30, il numero verde 800.078.870.

Le linee circolari in servizio il giorno di Pasqua effettueranno i seguenti percorsi:

SERVIZIO CIRCOLARI INTERNE

I ROSSA

Prima corsa del mattino 7:00, ultima corsa del mattino 12:10. Prima corsa del pomeriggio 16:00, ultima corsa del pomeriggio 21:50 (frequenza 40 minuti).

Percorso: piazza Matteotti – via Roma – viale Bonaria – viale Cimitero – viale Diaz – Ponte Vittorio – viale S. Bartolomeo – S. Elia – via Schiavazzi – viale S. Elia – via V. di Lluc – via S’Arrulloni – via Scirocco – via Libeccio – via Zeffiro – via Euro – via Aquilone – via Tramontana – viale Poetto – Amsicora – via Della Pineta – via Scano – Largo Gennari – via Pergolesi – via Petrarca – via Dante – piazza Giovanni XXIII – via 28 Febbraio – via Nastro Azzurro – via Donoratico – viale Ciusa – via Romagna – via Liguria – via Campania – via Cadello – via M. Piovella – via Sirai – via Cinquini – via Is Cornalias – via Piero della Francesca – via Peretti – Ospedale Brotzu – via Piero della Francesca – via Crespellani – via Tiepolo – via Gherardo delle Notti – via Dessì-Deliperi – via Carpaccio – via Giotto – via Piero della Francesca – via Is Cornalias – via Quirra – via Ciociaria – via Is Mirrionis – via Emilia – via Abruzzi -piazza S. Michele – viale S. Avendrace – viale Trieste – via Roma – piazza Matteotti.

I NERA

Prima corsa del mattino 7:20, ultima corsa del mattino 11:50. Prima corsa del pomeriggio 16:20, ultima corsa del pomeriggio 22:10 (frequenza 40 minuti).

Percorso: piazza Matteotti – via Roma – via Maddalena – viale Trieste – viale S. Avendrace – via S. Michele – piazza S. Michele – via Is Mirrionis – via Pertusola – via Meilogu – via Quirra – via Is Cornalias – via Piero della Francesca – Ospedale Brotzu – via Crespellani – via Tiepolo – via Gherardo delle Notti – via Dessì-Deliperi – via Carpaccio – via Giotto – via Piero della Francesca – via Is Cornalias – via Quirra – via Ciociaria – via Is Mirrionis – via Campania – via Liguria – via Romagna – viale Ciusa – via Donoratico – via 28 Febbraio – piazza Giovanni XXIII – via Pascoli – via Petrarca – via Pergolesi – Largo Gennari – via Scano – via della Pineta – viale Diaz – viale S. Bartolomeo – viale S. Elia – via Schiavazzi – viale S. Elia – via Vergine di Lluc – via S’Arrulloni – via Scirocco – via Libeccio – via Zeffiro – via Aquilone – via Tramontana – viale Poetto – viale Diaz – viale Cimitero – viale Bonaria – via Roma – piazza Matteotti.

SERVIZIO CIRCOLARI ESTERNE

E ROSSA

Prima corsa del mattino 6:45, ultima corsa del mattino 12:15. Prima corsa del pomeriggio 16:15, ultima corsa del pomeriggio 21:45 (frequenza 30 minuti).

Percorso: piazza Matteotti – via Roma – viale Bonaria – viale Cimitero – via Dante – via S. Benedetto – viale Marconi – Quartu – via Br. Sassari – Quartucciu – Selargius – via Trieste – Monserrato – via Zuddas – via Cabras – Cagliari- via Italia – via S.M. Chiara – Via Cadello – via Is Mirrionis -piazza San Michele – via Is Maglias – viale Merello – via de Magistris – viale Trento – via Sauro – viale Trieste – via Roma – piazza Matteotti.

E NERA:

Prima corsa del mattino 7:00, ultima corsa del mattino 12:30. Prima corsa del pomeriggio 16:00, ultima corsa del pomeriggio 21:30 (frequenza 30 minuti).

Percorso: piazza Matteotti – via Roma – via Maddalena – viale Trieste – via Pola – Corso V. Emanuele – viale Merello – via Is Maglias – piazza San Michele – via Is Mirrionis – via Cadello – via S. M. Chiara – via Legnano – via Riva Villasanta – via Italia – Monserrato – via Cabras – via Zuddas – Selargius – Quartucciu – Quartu – via Brigata Sassari – via Cagliari – via Marconi – Cagliari – viale Marconi – via S. Benedetto – via Paoli – via Sonnino – via XX Settembre – via Roma – piazza Matteotti.

LINEA L LITORANEA

Prima corsa del mattino ore 7:40, ultima corsa del mattino 12:40. Prima corsa del pomeriggio 16:40, ultima corsa del pomeriggio 21:40 (frequenza 60 minuti).

Percorso: piazza Matteotti (capolinea PF) – via Roma – viale Diaz – ponte Vittorio – viale Poetto – Lungomare Poetto – Bussola – viale Colombo – via Marconi – via Brigata Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – via Vico – via F.lli Bandiera – via Fiume – Margine Rosso – viale L. da Vinci – Cantoniera di Flumini – via dell’Autonomia Regionale Sarda – Piazza S. Maria degli Angeli – via dell’Autonomia Regionale Sarda – via Leonardo da Vinci – Margine Rosso – via Fiume – via F.lli Bandiera – via Vico – viale Colombo – via Marconi – via Brigata Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – Bussola – Lungomare Poetto – viale Poetto – viale Diaz – viale Cimitero – viale Bonaria – via Roma – piazza Matteotti (capolinea PF).

LINEA 9

Il giorno di Pasqua, oltre alle Circolari, è attiva anche la linea 9 con collegamento da Decimo a Cagliari e viceversa con frequenza di circa un’ora.

Partenze da Piazza Matteotti:

6.40 – 7.10 – 8.28 – 8.54 – 10.12 – 10.38 – 11.56 – 12.22 – 13.40 – 14.06 – 15.24 – 15.50 – 17.08 – 17.34 -18.52 – 19.18 – 20.36 – 21.00.

Partenze da Decimo:

6.05 – 7.36 – 8.02 – 9.20 – 9.46 – 11.04 – 11.30 – 12.48 – 13.14 – 14.32 – 14.58 – 16.16 – 16.42 – 18.00 – 18.26 – 19.44 – 20.10 – 21.30.

FERMATE

Si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo il percorso.

Sono validi tutti i titoli di viaggio CTM.

Gli orari e i percorsi sono disponibili su Busfinder.

