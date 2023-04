Serie B, Cagliari-Ternana: le quote dei bookmakers

I rossoblù devono conquistare i tre punti per mantenere intatte le speranze playoff; gli umbri possono ancora sognare

Si avvicina il fischio d’inizio di Cagliari-Ternana, incontro valido per il 35° turno di Serie B in programma domenica 30 aprile.

Chiamata importantissima per il Cagliari guidato da Ranieri. Dopo la sconfitta di Parma i sardi hanno bisogno di ritrovare il successo per salvaguardare un posto in zona playoff che non è ancora in cassaforte complici le poco entusiasmanti uscite del mese di aprile (tre pareggi e una sconfitta).

Davanti al proprio pubblico la compagine rossoblù sfiderà una Ternana che nutre ancora il sogno di agguantare un piazzamento playoff (-3 dalla Reggina). Gli uomini di Lucarelli sono reduci da una pesante sconfitta (1-4 inflitto a domicilio dal Venezia) e stazionano in 12esima posizione a quota 43 punti.

Le quote: tutto sembra andare in direzione sarda

Si gioca alla Unipol Domus. I bookmakers sembrano tenere conto del fattore casalingo. Favorita, e non di poco, la compagine del presidente Giulini.

Una vittoria del Cagliari è quotata da Betclic a 1.77. Il sito web francese di scommesse sportive fissa invece il pareggio a 3.50; successo degli umbri a 4.35. L’Over 2.5 è quotato da a 1.90; l’Under 2.5 a 1.75.

L’unico – e ultimo – successo dei rossoverdi risale a 45 anni fa

I precedenti in terra sarda tra le due squadre sorridono ampiamente ai padroni di casa. Nei 18 precedenti i rossoverdi sono riusciti ad imporsi una sola volta: bisogna tornare indietro alla stagione 1977/78 (1-2, in Serie B, l’11 giugno 1978).

L’ultimo confronto risale al 2015/16: il Cagliari si impose 1-0. La ripetizione esatta di questo risultato è una delle ipotesi considerate più probabili: Betclic la quota a 7.60 (Sisal a 6.25).

Peso dell’attacco sulle spalle dei rispettivi tandem offensivi

Ranieri non può che affidarsi alla vena realizzativa del capocannoniere del campionato cadetto che risponde al nome di Gianluca Lapadula. Una sua marcatura è quotata da Betclic a 2.25. Accanto al peruviano è probabile la presenza di Leonardo Pavoletti: un suo sigillo è a 3.00 su Betclic.

Le fere rossoverdi si aggrappano alla verve realizzativa del duo Favilli-Partipilo. Su Betclic una rete del primo è a 4.00; una del secondo a 5.00.

