Serata impegnativa quella di sabato scorso per la Web Project Sottorete

Nella palestra della scuola media Maria Carta di Via Malta ad Alghero è andata in scena il diciannovesimo turno del campionato di Serie C di pallavolo tra la compagine catalana e la Pallavolo Mogoro.

Serata impegnativa quella di sabato scorso per la Web Project Sottorete

Un match intenso e coinvolgente. L’inizio del primo set è stato difficile per gli uomini di Mister Guido che sono andati sotto nel punteggio. Grazie ad una prova di tenacia la Web Project Sottorete è riuscita quasi a pareggiare la situazione.

advertisement

La Pallavolo Mogoro ha resistito all’arrembaggio algherese portando a casa il primo set per 25 a 12. Il secondo set è stato la fotocopia del primo sia nel risultato che nello svolgimento, concluso senza troppe difficoltà 25 a 20 dai ragazzi di Mogoro.

Nel terzo set la Web Project Sottorete ha tirato fuori la grinta portando a casa il set 25 a 15. Il quarto e decisivo set ha visto trionfare la squadra fuori casa 25 a 22.

Così la banda Mondino Demartis a fine gara: “Potevamo farcela, purtroppo avevamo pochi cambi e l’aver giocato anche giovedì non ci ha aiutato. Durante il quarto set eravamo esausti.”

Prossimo impegno per la Web Project Sottorete fuori casa sabato 15 aprile contro Soul Sound Viaggi Vega V. Come di consueto la diretta sarà trasmessa dalla pagina facebook della Polisportiva Sottorete.

Per altre notizie simili clicca qui: La Web Project Sottorete lotta fino alla fine contro la Quadrifoglio Volley