Seconda notte in ospedale per Berlusconi, Tajani “Reagisce alle cure”

ROMA (ITALPRESS) – Seconda notte in ospedale per Silvio Berlusconi. Il leader e fondatore di Forza Italia è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare causata da una leucemia mielomonocitica cronica che lo affligge da tempo, come chiarito da Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi, e da Fabio Ciceri, ematologo dell’ospedale.

“Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene, sta reagendo positivamente alle cure, è un leone, fisicamente forte, vogliamo essere ottimisti”, ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ospite di “Agorà”, Rai Tre. “Quando l’ho sentito al telefono aveva una voce forte e squillante – ha aggiunto -. Come al solito ci ha incoraggiato tutti, durante il Consiglio dei ministri ha chiamato Meloni e Salvini, segue quello che accade, noi stiamo lavorando in maniera seria, l’attività organizzativa del partito e la campagna elettorale per le amministrative continuano, stiamo tutti lavorando e seguendo con amicizia e affetto il percorso della malattia”. Tajani ha ribadito: “Le notizie sono positive, reagisce alle cure, mi auguro possa guarire il prima possibile”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).