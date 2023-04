Satta incontra AARS, AGRIS e Sindacati: “Garantita copertura Finanziaria per i lavoratori”

Agricoltura, l’Assessore Satta incontra AARS, AGRIS e associazioni Sindacali: “Garantita la copertura Finanziaria per i lavoratori, nessun licenziamento”.

“La priorità – afferma l’assessore Satta – è ovviamente la salvaguardia del personale. Insieme al direttivo e alle sigle abbiamo affrontato la questione relativa all’intervenuta riduzione degli stanziamenti all’associazione”.

Cagliari, 13 aprile 2023 – L’Assessore dell’agricoltura, Valeria Satta, ha convocato ieri l’AARS-Associazione allevatori della Regione Sardegna, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del comparto, e l’Agenzia Agris.