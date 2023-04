Sassari: Giulia Giornaliste Sardegna presenta “Un giorno all’improvviso”

Tour di presentazione del libro “Un giorno all’improvviso: I racconti delle donne al tempo del Covid”, a cura di Giulia giornaliste Sardegna

Appuntamento con Giulia Giornaliste Sardegna giovedì 13 aprile 2023 presso l’Aula Magna Ateneo, in Piazza Università a Sassari

Il libro di Giulia giornaliste Sardegna “Un giorno all’improvviso – I racconti delle donne al tempo del Covid” fa tappa a Sassari giovedì 13 aprile, nell’Aula Magna dell’Ateneo sassarese.

Nuova tappa a Sassari per il tour di presentazione del libro “Un giorno all’improvviso – I racconti delle donne al tempo del Covid”, il 13 aprile, dalle ore 11 alle 13, nell’Aula magna dell’Ateneo, in piazza Università n. 21. Il volume, pubblicato dall’Associazione Giulia giornaliste Sardegna, raccoglie sedici interviste; ovvero raccontano le testimonianze di altrettante sedici donne.- Insegnanti, infermiere, giornaliste, mediche, avvocate, mediatrici culturali, direttrici, amministratrici, studentesse e professioniste dei più svariati settori-; di come hanno vissuto e hanno reagito di fronte a quel lungo periodo di epidemia che ha segnato la storia del nostro Paese.

All’incontro interverranno il Rettore di Uniss Gavino Mariotti, il Sindaco di Sassari, Gian Vittorio Campus; inoltre anche il Presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu.

Introduce Susi Ronchi, coordinatrice Associazione Giulia Giornaliste Sardegna.

Interventi

Intervengono: Romina Deriu, presidente del Corso di Studi in Comunicazione pubblica e Professioni dell’informazione (Uniss); Eugenia Tognotti, professoressa ordinaria di Storia della Medicina e Scienze Umane per gli Studi Antropologici e Antonietta Mazzette, professore ordinario di Sociologia Urbana, tra le curatrici della postfazione del libro Un giorno all’improvviso; inoltre, ci sarà anche Caterina De Roberto, L’Unione Sarda, Giulia giornaliste; anche Daniela Scano e La Nuova Sardegna, Francesca Arcadu, fondatrice Gruppo Donne UILDM (SS); Dolores Palmas, infermiera e volontaria (Ospedale Oncologico Armando Businco, Cagliari; in aggiunta Luciana Contini, medica; e ancora Daniela Zedda, Giulia giornaliste e autrice dei ritratti fotografici nel libro; Sandra Pani, Giulia giornaliste. Modera Vannalisa Manca, Giulia giornaliste e consigliera Ordine dei giornalisti della Sardegna. Parteciperanno inoltre i docenti, gli studenti e le studentesse dell’Ateneo.

Saranno trattati i temi legati alla ripresa economica, sociale, alle condizioni delle istituzioni per l’istruzione e la formazione, scuola e università, nel post pandemia. Sarà aperta inoltre una riflessione multidisciplinare sui diritti civili raggiunti e ancora da conquistare nell’ambito del nostro sistema democratico.

Organizzazione Giulia giornaliste Sardegna e nazionale, in collaborazione con Fondazione d Sardegna, Università degli Studi di Cagliari (Unica) e Università degli Studi di Sassari (Uniss), Uniss Dissuf (Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione, Uniss) e Comune di Sassari.

