Sanità: per diagnosi e terapia Bureau Veritas traccia la rotta

Non è un manuale, ma è certo una traccia operativa destinata ad agevolare il compito di medici e personale sanitario e di conseguenza l’efficacia nella gestione dei pazienti; in tutte le fasi del loro percorso di diagnosi, cura e assistenza fissando un iter standard di procedure e controlli.

I PDTA sono “sequenze predefinite, articolate e coordinate di prestazioni erogate a livello ambulatoriale e di ricovero e/o territoriale, che prevedono la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti (oltre al paziente stesso), a livello ospedaliero e/o territoriale; al fine di realizzare la diagnosi, la terapia e l’assistenza più adeguate per una specifica situazione patologica o anche l’assistenza sanitaria necessaria in particolari condizioni della vita”.

Veri e propri strumenti di “governo clinico” che permettono alle organizzazioni sanitarie di delineare, rispetto a una patologia o a un problema clinico, la migliore sequenza di azioni da compiere o il miglior iter praticabile all’interno di uno specifico contesto sanitario, sulla base delle Linee Guida, delle buone pratiche clinico-assistenziali e in relazione alle risorse disponibili.

Un percorso certificato da Bureau Veritas Italia

Da oggi questo percorso non solo è codificato ma è anche certificato da Bureau Veritas Italia:

si tratta di uno strumento per razionalizzare strutture, tecnologia, professionalità, quadro normativo e organizzativo; ma anche posizione geografica, ambiente e ambito socio-culturale; ottenendo una ristrutturazione dei processi di assistenza e cura che garantiscano non solo un maggior controllo degli effetti medico-clinici, ma anche di quelli economici e organizzativi.

Sullo schema di Certificazione specifico del PDTA Bureau Veritas è riuscito a ottenere l’Accreditamento Accredia in qualità di Scheme Owner nel giugno del 2022; e come Ente di Certificazione proprio in questi giorni, confermando il proprio ruolo pionieristico in ambito sanitario.

Dichiarazioni

Andrea Filippi, Service Line Manager della Divisione Certificazione, afferma:

“Per Bureau Veritas, l’accreditamento Accredia esprime il coronamento di un importante percorso, avviato come Scheme Owner –

predisponendo il disciplinare – e completato ora come organismo di certificazione.

Grazie alla proattività di Bureau Veritas, le organizzazioni sanitarie oggi possono contare su un modello codificato e riconosciuto a livello nazionale; in grado di supportare l’elaborazione, implementazione e monitoraggio dei PDTA.

Attraverso la verifica e la certificazione indipendente e accreditata, le strutture sanitarie possono ora dimostrare a tutte le parti interessate la corretta applicazione del modello; a garanzia di un efficace controllo qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.”

Certificazione dei PDTA

La certificazione dei PDTA con uno schema dedicato consente di perseguire diversi obiettivi: