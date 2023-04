San Sperate: doppio appuntamento con l’associazione culturale Roots

Incontro letterario e presentazione del nuovo EP “Le Giuste Parole” dei Balentia

San Sperate, 13 aprile. Doppio appuntamento per l’Associazione Culturale Roots nelle giornate di venerdì 14 aprile, e di sabato 15 aprile, a San Sperate e a ingresso libero e gratuito.

Appuntamento a Venerdì 14 aprile, alle 17.30, nei locali della Biblioteca Comunale “Anselmo Spiga” in via XI febbraio; in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Sperate; la cooperativa “La Memoria Storica” e “Catartica Edizioni”, presenteranno i libri “La musika mai suonata” di Claudio Collu e le raccolte “Separazione Vol. I e II”, ambedue editi da Catartica Edizioni. All’incontro, presentato da Giovanni Pilloni, saranno presenti gli autori Claudio Collu e Alessio Mura; ci saranno anche l’editore Giovanni Fara e il musicista Roberto Etzi.

Sabato 15 aprile, alle 19.30, nei locali della Scuola Civica “Pinuccio Sciola”, in via Sassari, verrà presentato per la prima volta dal vivo il nuovo EP dei Balentia,”Le Giuste Parole”, uscito lo scorso 3 marzo, pubblicato dall’etichetta Sonada Label e prodotto dall’Associazione Culturale Roots/Nu*ragika Recordz. Per l’occasione la band proporrà anche alcuni brani tratti dalle produzioni precedenti. Per questo appuntamento, per via del numero limitato di posti, è consigliata la prenotazione al numero 338.8004339.

