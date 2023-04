Sa die de sa Sardigna oggi: volti, memorie, paesaggi

di Claudio Chiappetti *

Venerdì 28 aprile 2023, a partire dalle ore 17.00, presso la sede Circolo Sardegna in via Lodovico Berti 2/10 a Bologna, si terrà la rassegna culturale “Sa Die de sa Sardigna oggi: volti, memorie, paesaggi”, animata da una ricca programmazione di iniziative.

advertisement

Sa die de sa Sardigna oggi: volti, memorie, paesaggi

Una giornata in cui performer sardi che vivono, lavorano e studiano a Bologna, parteciperanno ad approfondimenti, proiezioni cinematografiche, mostre fotografiche, reading musicali e concerti dal vivo per celebrare la ricorrenza de “Sa Die de sa Sardigna”, dalla lontana – ma culturalmente vicina – città felsinea.

Sa Die è un’iniziativa organizzata, dunque, dal Circolo Sardegna Bologna in collaborazione con la Casa di Quartiere Saffi, grazie, inoltre, al contributo della Regione Autonoma della Sardegna e al sostegno della Fasi – Federazione delle Associazioni Sarde in Italia.

A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, il Circolo Sardegna organizza iniziative culturali riguardanti la promozione delle bellezze, delle tradizioni, della storia e della cultura della Sardegna e della città di Bologna.

Circolo Sardegna Bologna

Con Sa Die, l’associazione continua quindi nel suo ruolo di megafono per autori, autrici e artistə sardo-bolognesi:

oltre venti volti della scena letteraria, artistica, cinematografica, teatrale emusicale sarda daranno vita a tavole rotonde; concerti, reading e performance, ma anche proiezioni ed esposizioni; muovendosi attorno al tema del paesaggio, inteso come ambiente con una identità costruita dalla società e – talvolta – da una visione esterna imposta sul territorio.

Dai paesaggi letterari a quelli audiovisivi, Sa Die esplorerà, dunque, un percorso che conserva tracce delle storie individuali e della Storia ufficiale:

a partire da un inquadramento storico della Sarda Rivoluzione di fine Settecento, si cercherà di rispondere all’interrogativo su cosa rimanga nel paesaggio contemporaneo sardo di quegli eventi e della Storia che essi andranno a determinare successivamente, sino al nostro presente.

Ospiti della manifestazione

Alberto Masala (poeta), Martino Corrias (musicista), Simone Azzu (performer), Claudia Virdis (fotografa), Paolo D’Ascanio (studente di antropologia); Stefania Porcheddu (regista), Maria Luisa Mura (ricercatrice), Carlo Gaspa (regista); Claudio Dettori (musicista), Simone La Licata (musicista); infine, Hey! Himalaya (musicisti), Andrea Fois (studente di storia), Fulvio Accogli (attore), Francesco Guarino, (musicista).

Staff e organizzazione

Claudio Chiappetti (comunicazione), Franco Arba (moderazione), Franca Menneas (moderazione), Salvatore Careddu (allestimenti); infine, Gabriele Carboni (consulenza musicale), Marco Loi (visual design), Stefano Daga (sound design), Francesco Burlando (video reportage).

Programma

17:00 _ Argento Vivo – documentario

Argento Vivo di Stefania Porcheddu racconta passato e presente del piccolo borgo dell’Argentiera attraverso le testimonianze dei suoi abitanti. Un viaggio generazionale nella miniera di ieri e in quella di oggi, raccontata attraverso gli occhi e la voce di chi ha amato e ama la propria terra.

18:00 _ Sardegna: la difesa di un paradiso – documentario di Carlo Gaspa

Sardegna: la difesa di un paradiso cerca di dimostrare, quindi, come sia possibile documentarsi autonomamente, farsi un’idea delle problematiche che affliggono la propria terra e chiedere a gran voce un cambiamento.

Il tema illustrato da 7 ragazzi è quello dell’inquinamento: vengono analizzati soprattutto i casi di Porto Torres, Portovesme, Sarroch, Fiume Santo e Tossilo, con alcuni riferimenti anche al caso della Foresta del Marganai e all’alluvione del 2013.

19:30 _ La resistenza di ieri, le narrazioni di oggi: prospettive storiche e artistiche – tavola rotonda.

Franco Arba del Circolo Sardegna dialoga con Maria Luisa Mura, Paolo D’Ascanio e Andrea Fois, in una tavola rotonda che, partendo da una contestualizzazione storica, si muoverà su una conversazione partecipata con Simone Azzu, Stefania Porcheddu, Carlo Gaspa e Martino Corrias, descrivendo prospettive, orizzonti e interazioni tra paesaggi letterari, sonori e, infine, visivi.

20:30 _Anninnia – Mostra fotografica

Inaugurazione della personale fotografica di Claudia Virdis. Nata in Sardegna, si sposta poi a Bologna per gli studi universitari in Lettere, iniziando parallelamente Il suo percorso fotografico e cinematografico sempre in contatto con la terra sarda. La chiave di lettura della sua ricerca artistica è incentrata, dunque, sui legami tra l’umano e il paesaggio.

21:30 _ TOTU IN D’UNA – Reading jam

Sul palco della Sala Teatro del Circolo Sardegna, una performance a più mani, strumenti e voci, tra reading letterario e musica elettronica. Sul palco: Alberto Masala (poeta), Simone Azzu (attore, performer), Fulvio Accogli (attore, performer), Martino Corrias (decostruzione sonora), Hey! Himalaya (improvvisazione musicale)

22:15 _ Music live – Sardinian performers

Iniziano i concerti dal vivo! Sul palco: Simone La Licata (cantautore), Francesco Guarino (cantautore), Claudio Dettori (cantautore), Hey! Himalaya (cantautorato / elettronica), Martino Corrias (elettronica / djset)

* Responsabile della comunicazione Circolo ‘Sardegna’ di Bologna