Sa Die de Sa Sardigna: le celebrazioni al Liceo Artistico Filippo Figari

Giovedì 27 aprile dalle ore 8.30 presso sede centrale del Liceo F. Figari di Sassari, si svolgerà un incontro sulla “Sarda Rivoluzione”, al quale parteciperanno alcuni autorevoli studiosi e gli allievi delle classi IV e V dell’Artistico, con l’obiettivo di valorizzare e ricostruire le vicende dei Vespri Sardi del 28 aprile 1794 durante il Regno di Sardegna

Dal dibattito emergeranno inoltre proposte e idee per il ripristino dell’area verde di via Quarto, presa ufficialmente in adozione dal Comune di Sassari e resa agibile da alcune associazioni cittadine. In questo luogo, tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800, furono giustiziati otto rivoluzionari repubblicani sardi dalle forze piemontesi e dai feudatari dell’isola.

Alla conferenza interverranno i seguenti docenti

• Prof. Piero Atzori, autore del libro “Sassari – Il Carmine e gli Angioyani, Per un giardino che racconta

quattro secoli di storia”

• Prof. Andrea Faedda, Architetto e Docente di Storia dell’Arte interverrà per chiarire l’importanza dell’area

dell’ex orto botanico da un punto di vista storico-architettonico.

• Prof. Franco Puddori, Docente di Design dell’Arredamento presenterà la cultura della domanda: storia,

arredo urbano e impatto ambientale;

• Prof. Cristiano Sabino, Docente di filosofia parlerà̀

̀̀del valore del pensiero situato e della storia di

prossimità;

• Prof. Federico Francioni. Docente e storico parlerà̀

̀̀delle idee dei rivoluzionari sardi e del loro progetto di

“Repubblica sarda”

advertisement

Clicca qui per altre news