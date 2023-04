Runner morto. Forse JJ4 era con dei cuccioli? L’Oipa chiede una soluzione alternativa all’abbattimento

L’orso coinvolto nell’incidente che ha causato la vita di Andrea Papi non è MJ5, come aveva ipotizzato dalla Provincia autonoma di Trento, ma JJ4, una femmina di 17 anni.

Alla luce dell’identificazione basata sull’analisi del Dna; l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiede che, invece di ricorrere alla cattura e all’abbattimento, si trovi una soluzione alternativa; per un esemplare che forse voleva solo difendere i suoi cuccioli. I piccoli di orso rimangono accanto alla mamma da uno a due anni; quindi non si può escludere che JJ4 sia andata all’attacco sulla base del suo istinto di madre.



Se il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ogni volta che si è verificato un incidente a carico di escursionisti non fosse ricorso a ordinanze ispirate all'”occhio per occhio, dente per dente“; ma avesse regolamentato l’accesso nelle aree a rischio e attuato idonei protocolli, probabilmente quel che è accaduto al runner non si sarebbe verificato.

Molti esperti in questi giorni hanno auspicato l’attuazione di regole basilari da comunicare efficacemente a residenti e turisti in escursione.

Gli orsi non hanno fatto del Trentino una Disneyland; come forse pensavano alcune categorie produttive al momento dell’avvio del progetto Life Ursus; che ha voluto riportare a forza i plantigradi nelle Alpi.

Con un’adeguata regolamentazione degli accessi in zone e sentieri, come fa il Parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise; e con un’opportuna azione di comunicazione e prevenzione, oggi non piangeremmo la prima vittima in Italia uccisa da un’orsa che ha semplicemente fatto l’orsa.

