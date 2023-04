Ruben Coco: esce in radio e in digitale “Anche se non conviene”

Dal 28 aprile 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Anche se non conviene” (LaPOP), il nuovo singolo di RUBEN COCO

“Anche se non conviene” è il secondo singolo dell’artista aquilano e il primo dopo la firma con l’etichetta LaPOP, che racconta la fine di una storia d’amore. Il brano anticipa l’uscita del suo primo EP in arrivo a fine estate.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Anche se non conviene” è la storia meno romantica della mia vita. Una dichiarazione di resa dinanzi alle plateali prove di una dolce incongruenza. Due rette che si guardano da lontano con la voglia di sfiorarsi nonostante le brutte conseguenze non si facciamo mai aspettare. Un saluto per telefono e la chiusura di una storia che, forse, non è mai realmente iniziata».

Biografia

Ruben Coco canta da sempre e scrive musica dal 2015. Pubblica nel 2018 i suoi primi singoli “E invece io” e “Non sei più con me” seguiti l’anno successivo da “Io e te”, tutti e tre brani autoprodotti. Nel 2022 entra in studio con Luigi Tarquini (Etrusko) e Federico Fontana (Phonez) per la produzione del suo primo disco, una serie di storie-canzoni autobiografiche e universali. Il primo singolo nato dalla collaborazione con i due producer è “Perché non ci riesco”, uscito a gennaio 2023.

“Anche se non conviene” è il nuovo singolo di Ruben Coco disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 28 aprile 2023.

