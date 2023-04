UGL Metalmeccanici, importante affermazione alle RSU Faia di Pomigliano

In occasione del rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria dello stabilimento sito in provincia di Napoli (che fa capo all’azienda metalmeccanica che opera nel gruppo Leonardo e che fornisce servizi di assemblaggio di strutture aeronautiche), l’Unione Generale del Lavoro ha ottenuto il 24,5% delle preferenze. Il risultato ha consentito di eleggere Rappresentante Sindacale il dipendente Nicola Vespro. I quadri nazionali e regionali dell’organizzazione sindacale hanno espresso attraverso una nota tutta la propria gioia

“Il risultato non era scontato. I dipendenti della Faia hanno dimostrato una straordinaria partecipazione. Hanno espresso il proprio consenso e valorizzato, pienamente, questo importante processo di partecipazione democratica all’interno dell’azienda. L’esito del voto ha premiato l’UGL Metalmeccanici: da parte nostra vanno i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto Luigi Vespro.

Il risultato conferma l’ottimo andamento della federazione dei metalmeccanici che continua a eleggere delegati in tutta Italia.

Un ringraziamento va inoltre a tutti i candidati e ai membri della Commissione elettorale e del seggio per l’impegno profuso per il leale confronto“.

