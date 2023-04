Riunione della Democrazia Cristiana

Sabato 15 aprile 2023 si è tenuta una riunione del Direttivo Regionale della Democrazia Cristiana per fare il punto sull’imminente fase congressuale del partito a livello Regionale. Ma anche del Congresso Nazionale, che si svolgerà a Roma il prossimo 6-7 maggio.

Sono stati esaminate le norme progettuali e procedurali relative alle assemblee provinciale. Ove si dovranno eleggere i delegati che prenderanno parte al Congresso Regionale. Dai quali scaturiranno i Delegati del Congresso Nazionale.

Quindi si è provveduto a fare il punto sulla composizione delle liste dei candidati alle prossime elezioni regionali. In tutte le circoscrizioni provinciali sono quasi completate le liste e registrano numerose nuove adesioni. Si è constatato, con grande soddisfazione.

Si è proceduto quindi ad analizzare la grande presenza ed adesione ai valori ideali della Democrazia Cristiana. Testimoniate dalla grande partecipazione agli incontri e dibattiti organizzati dal partito.

La divulgazione delle idealità, di partecipazione democratica ai valori sociali e liberal-democratici, hanno trovato grande riscontro nella comunità sarda sia da parte degli anziani, che hanno ben conosciuto le grandi battaglie della Democrazia Cristiana sin dai tempi della prima repubblica, ma altrettanto si riscontra nella partecipazione accalorata delle nuove generazioni che, appunto, aspirano ad una nuova politica che manifesti chiarezza e trasparenza; e per altro non potrebbe essere diversamente, se si seguono i dettami della dottrina sociale della chiesa; in particolare in questi momenti di grande crisi.

La riscoperta di progettualità per rimettere al centro l’uomo, con tutte le sue necessità e la ricerca di un anelito di pace, giustizia e solidarietà. Reclamano una marcia in più nell’agone politico, ormai subissato da chiacchiericcio e da fasi inconcludenti che decretano. Giorno dopo giorno, una crisi economica-sociale e uno sbilanciamento nei rapporti umani. Talché si assiste, anche in modo passivo, vieppiù alle guerre che affliggono il mondo intero.

La nostra terra, già isolata da fattori geografici, viene ulteriormente colpita da fattori negativi della geopolitica che impoverisce ancor di più gli strati più deboli della società. A tutto ciò si aggiunge una politica regionale assente e lontana dagli interessi veri delle genti di sardegna, non riuscendo neanche a reclamare dallo stato i giusti diritti della nostra regione, anche analizzando quelle discrepanze che sempre più ci portano in una condizione di debolezza strutturale.

Siamo più che mai convinti della necessità di una presenza autorevole e forte che alzi il tiro verso politiche più consone e adeguate al momento di sofferenza che si vive. Questo può solo interpretato dalla Democrazia Cristiana, che ha ETICA e MORALE, con i valori più pregnanti dell’umanesimo cristiano.

