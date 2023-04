Riqualificazione delle piazze Marginesu e Garibaldi, via libera al Piano di fattibilità

saranno occasione di nuove opportunità sia come luogo di aggregazione sociale sia come leva per lo sviluppo di nuove attività produttive e commerciali”

I nuovi ampi spazi creati attraverso la riprogettazione di entrambe le piazze, concepite ora come un’unica grande area pedonale senza soluzione di continuità; e che prevede tra le altre cose lo spostamento del monumento ai caduti nella parte alta della Piazza Garibaldi in posizione prospiciente all’ingresso della Casa Comunale,-

il tratto di strada che collega via Romangia a via Convento e il tratto di strada adiacente alla Piazza Marginesu sul lato est.

Piazza Marginesu

La concentrazione delle aree verdi in due superfici, rispetto al disegno attuale, permetterà di recuperare l’immagine storica Ottocentesca della piazzae liberare la facciata della Chiesa del Convento della Maria Vergine d’Itria rendendo l’edificio nuovamente protagonista della scena urbana e parte integrante del disegno della piazza.

Il Monumento ai Caduti sarà spostato nella parte alta della Piazza Garibaldi (ritenuta una collocazione maggiormente adatta nella visione progettuale), per garantisce una maggiore flessibilità e multifunzionalità dello spazio centrale, dove sarà realizzata anche una fontana a pavimento.

La porzione verde alberata e lo spazio a prato naturale sarà completatadauna serie di sedute all’ombra che creeranno un’importante area di aggregazione quotidiana e informale per residenti e turisti. La strada sul lato est della piazza sarà mantenuta e garantirà il normale traffico veicolare. Verranno inserite delle aree di sosta breve per carico scarico intervallate da alberature e aree sosta per le biciclette. La pavimentazione della strada sarà in continuità con la piazza, senza cordoli o dislivelli e una fila di piccoli dissuasori garantirà il transito veicolare nella sezione stradale.

In corrispondenza dell’edificio dell’ex Caserma sarà realizzata una terrazza in legno con una pergola in acciaio accompagnata da piante rampicanti, che potrà essere adibita alle attività legate al futuro “Polo del Gusto” o utilizzata in occasioni diverse per gli eventi collettivi. Tale terrazza si affaccia sull’area verde con una gradonata in legno, offrendo uno spazio di relax ombreggiato. che ospiterà anche un’area giochi attrezzata in terra battuta per l’attività ludica dei bambini mentre sul lato ovest della piazza sarà realizzata una nuova zona di sosta integrata nell’area verde.

Piazza Garibaldi

Sarà modificata l’attuale configurazione su due livelli.

Nella parte alta della piazza, ridotta ai minimi termini per consentire l’accesso all’edificio del Comune di Sorso, e proprio di fronte ad esso, sarà riposizionato il Monumento ai Caduti, in coerenza con l’attuale uso della piazza e la sua diretta vicinanza al Municipio.

La scalinata esistente verrà modificata con la trasformazione parziale lungo via Marte, attraverso la creazione di un’area verde simmetrica rispetto a Piazza Marginesu.

Sarà integrata una rampache consente di abbattere le barriere architettoniche e creare un collegamento diretto tra i due livelli e una relazione visiva e fisica con la Piazza Marginesu. La gradinata esistente sarà risanata e integrata con l’aggiunta di sedute in legno, permettendo di ottenere una tribuna affacciata sulla cittàutilizzabile durante eventi collettivi.

La nuova distribuzione dei parcheggi nel lato ovest, permetterà di riorganizzare il sistema ottimizzando al massimo il numero di parcheggi a disposizione e inserendo anche un parcheggio disabili.

Un nuovo filare di alberature e una vegetazione di confine mitigherà la vista del parcheggio che sarà raggiungibile attraverso percorsi in pietra.

I materiali utilizzati saranno scelti con criteri attenti alla sostenibilità dei luoghi, al risparmio energetico e all’uso consapevole delle superfici urbane; e le piazze saranno anche stazioni per le mobilità alternative e lente (pedonali e ciclabili).

Particolare attenzione è stata riservata all’uso del verde come elemento costruttore dei luoghi, come strumento di coesione, elemento migliorativo della qualità ambientale urbana e come codice paesaggistico.