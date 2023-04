Riprende il tour primaverile dello spettacolo “È inutile a dire!”

Lo spettacolo di Jacopo Cullin “È inutile a dire!”riprenderà il suo tour con la data al Teatro Verdi di Sassari

Riparte lunedì primo maggio al Teatro Verdi di Sassari il tour di “È inutile a dire!”. Lo spettacolo di Jacopo Cullin è capace di registrare il sold out in ogni precedente appuntamento isolano. L’attore e regista cagliaritano, affiancato dall’attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, sarà in scena, due giorni più tardi (mercoledì 3) nel prestigioso Teatro Ambra Jovinelli di Roma. Sabato 6 e domenica 7 maggio riabbraccerà , invece, il pubblico del Teatro Lirico di Cagliari. Domenica 14 maggio lo spettacolo andrà in scena al Teatro Eliseo di Nuoro. Venerdì 9 giugno il sipario si alzerà al Teatro Manzoni di Milano, luogo simbolo della cultura meneghina.

“È inutile da dire!” nasce nella seconda metà del 2018 dalla penna di Cullin. La volontà dell’autore è infatti esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali del nostro tempo. Attraverso le poetiche e argute visioni di tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu), l’autore evidenzia problemi e fragilità della attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano. Ad accompagnarlo sul palcoscenico il trio composto da Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’artista (www.jacopocullin.com) e i canali del Circuito Boxoffice Sardegna.

Chi è Jacopo Cullin

Cullin è un attore e regista cinematografico italiano. Ha partecipato nel ruolo di protagonista a numerose serie tv prodotte da Rai e Mediaset è recentemente apparso nel ruolo di coprotagonista nella seconda stagione della serie tv di Rai1 “Le indagini di Lolita Lobosco”, affiancando Luisa Ranieri, con le regia di Luca Miniero. Sul grande schermo è stato protagonista di svariate pellicole di successo come “L’Arbitro” e “L’Uomo che Comprò la Luna” di Paolo Zucca, “La Stoffa dei Sogni” di Gianfranco Cabiddu e “La Buca” di Daniele Ciprì. Come regista ha realizzato numerosi cortometraggi premiati in diversi festival italiani, spot pubblicitari e campagne per il sociale, dirigendo nel 2013 il cortometraggio Special Olympics e Gigi Riva per l’apertura dei giochi estivi Special Olympics. A teatro si è esibito nei più importanti palcoscenici isolani con gli spettacoli “Sei in me!”, “Non ricordo nulla” e l’attuale “È inutile a dire!”.

