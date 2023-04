Riparte in Sardegna la formazione Montessori per educatori ed insegnanti. Aperte le iscrizioni.

L’Opera Nazionale Montessori ripropone in Sardegna il “Corso di specializzazione Montessori per educatori della prima infanzia” (0-3 anni) in collaborazione col Comune di Villamassargia ed il “Corso di differenziazione didattica Montessori per insegnanti di scuola dell’infanzia” (3-6 anni) in collaborazione con la Direzione Didattica Statale “2° Circolo Capoterra”.

Il percorso formativo avrà la durata di circa un anno e permetterà ad educatori ed insegnanti di sperimentare l’attualità della proposta educativa montessoriana attraverso incontri teorici ed esercitazioni pratiche col proposito di contribuire a promuovere e sostenere la qualità dell’offerta formativa in Sardegna, il rispetto e la riscoperta dell’infanzia e del suo potenziale emotivo, cognitivo e relazionale.

Le lezioni sulla parte teorica saranno tenute online. Inizieranno il 26 maggio e si concluderanno, in una prima fase, il 15 luglio con un ultimo appuntamento in presenza. La parte metolodogica sarà approfondita in incontri fissati nei weekend ed avranno cadenza bisettimanale. Durante i mesi di luglio ed agosto sono previsti degli appuntamenti anch’essi in presenza e sarà comunicato il calendario dei successivi incontri.

I professori

Le lezioni online saranno tenute dalle prof.sse Doriana Allegri, Susanna Castellett, Isabella Micheletti, Elide Taviani e Paola Trabalzini. Formatori professionisti dell’ONM con esperienza pluriennale sia in Italia che all’estero.

Il personale docente, le famiglie e la comunità educante dei centri di Domusnovas, Musei, Vallermosa, Siliqua, Fluminimaggiore, Buggerru, Perdaxius, Nuxis, Gonnesa e Villamassargia potranno fare domanda per l’assegnazione di una delle trentacinque borse di studio previste per ogni corso – settanta in tutto, istituite dal Coordinamento Pedagogico Territoriale “Ilaria Alpi” di cui tali Comuni fanno parte, con Villamassargia capofila – che vanno a coprire gran parte del costo del percorso formativo. Le informazioni relative alle modalità di assegnazione delle borse di studio sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Villamassargia.

Il termine per la compilazione delle domande di ammissione ai corsi è il 5 maggio. Mentre le domande di iscrizione potranno essere inviate entro il 12 maggio.