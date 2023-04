Rinnovati gli Organi Societari di UE.COOP Sardegna

Alla guida dell’Associazione Regionale per il prossimo quinquennio, è Confermata la Dottoressa Antonella Concas; che verrà affiancato da:

Nel corso dei lavori, aperti dal Presidente Regionale Antonella Concas, coordinati dal Responsabile nazionale Vincenzo Sette e coadiuvati dal Coordinatore Regionale Marino Illotta, gli enti mutualistici aderenti hanno deliberato oltre al rinnovo degli organi associativi, anche la nomina di otto delegati che rappresenteranno la Sardegna, all’Assemblea Nazionale che si terrà a Roma dal 19 al 21 giugno.

L’assemblea regionale ha quindi focalizzato – anche con il contributo portato al dibattito dai diversi interventi fati dai rappresentati delle numerose cooperative presenti – l’attenzione sulle attività da sviluppare nel prossimo quinquennio al fine di rafforzare ulteriormente l’associazione ed il suo approccio pragmatico e capace di leggere il contesto territoriale, che è la più grande ricchezza della Sardegna, tra capitale umano e patrimoni storici, ambientali, enogastronomici e culturali.

Il consiglio direttivo uscente, nel suo discorso di ringraziamento, ha, infine, sottolineato che la UE.COOP in questi anni “ha onorato il patto associativo, mantenendo fede agli impegni presi all’atto della sua costituzione, con la messa in pratica di un diverso modo di fare rappresentanza e mediante: la tutela e la difesa dei valori del modello cooperativo costituzionalmente riconosciuto; il rapporto diretto e costante con le associate e la messa in pratica di azioni semplici ma concrete: informazione, formazione, promozione, valorizzazione, supporto tecnico-specialistico e strumenti multimediali”.