Riccardo Antonaci: attore protagonista nel film “Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu” 

al fianco di Lillo Petrolo e Carolina Crescentini, diretto da Younuts!,

in esclusiva su Prime Video dal 6 aprile.

Il giovane Riccardo Antonaci, nel ruolo di Davide, è l’attore protagonista del nuovo film:

Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu; insieme a Lillo Petrolo e Carolina Crescentini.

Il film, diretto dai registi Younuts!, da un’idea di Alessandro Logli, prodotto da Lucky Red in collaborazione con Prime Video; sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 6 aprile.

La storia

Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu:

racconta la storia di Davide, un tredicenne timido e nerd che vive con sua madre Asia a Roma, nel cuore del quartiere Esquilino.

Davide trascorre le sue giornate con il suo amico Yang; tenta costantemente di sfuggire dal bulletto della scuola, Nadir, e sogna di conquistare il cuore di Yasmin.

Davide tenta di ritrovare fiducia in se stesso grazie all’arrivo nella sua vita di Martino, un attore di B-Movie al verde che per sopravvivere si finge supremo conoscitore dell’arte marziale del Kung Fu.

Riccardo Antonaci è un attore versatile e dalla forte presenza scenica, noto per la sua capacità di calarsi nei personaggi più diversi e per la sua energia contagiosa.

Nel ruolo di protagonista di Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu, Antonaci ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua capacità di bucare lo schermo.

Biografia

Riccardo Antonaci, classe 20007. Muove i suoi primi passi nella danza e nel musical, mostrando sin da subito un innato talento per le arti sceniche. Ha solo 6 anni quando inizia ad esprimere un profondo interesse per il gioco teatro.

Incoraggiato dai suoi genitori, si avvicina all’Arte della recitazione, grazie all’incontro nel 2015 con il Master Mentor Terry Paternoster, con cui scandisce l’inizio di un percorso formativo con approccio professionale, lo avvicina sempre più ad una conoscenza profonda delle tecniche attoriali.

Con la sua recitazione essenziale, superba e la sua forte presenza scenica, ha conquistato autori e registi, enumerando fra i suoi lavori più significativi il film”Quando sarò bambino” regia di Edoardo Palma (Primevideo), i videoclip “Arriverà l’amore” di Emma Marrone e “Epurestestate” Mirkoeilcane.

Nel 2019 è protagonista di due cortometraggi molto apprezzati dalla critica: “Candie boy” di Arianna Del Grosso (RaiPlay) e il thriller “Il lato oscuro” di Vincenzo Alfieri.

Nell’anno 2018 è protagonista nello spot della Sperlari regia di Gabriele Mainetti. Nel 2019 è co-protagonista della serie tv Rai “Mentre ero via” nel ruolo Vittorio jr figlio di Vittoria Puccini e protagonista dello spot per la Festa del cinema di Roma.

Il 2020, anno nel quale ricopre il ruolo di co-protagonista accanto a Cesare Bocci, nella serie “Fratelli Caputo” Mediaset e in “Un passo dal cielo 5” e in “Lea, un nuovo giorno”. Nel 2020 il suo esordio in teatro sul palco del Sistina e del Brancaccio di Roma, è Michael Banks nel musical originale Mary Poppins (produzione Disney) e Benji nel musical “Priscilla”.

Nel 2021 è protagonista di tre stagioni di “Best friends 4ever” Prime Video. Nello stesso anno interpreta il giovane “Giuda” nell’attesissima quarta stagione di Boris.

Nel 2022 l’alchimia attoriale prosegue con un altro importante ruolo, che lo vede impegnato come protagonista, accanto a Lillo in “La leggenda del Kung fu, grosso guaio all’esquilino” regia dei registi Younuts. Di prossima uscita “Good Vibes” opera prima di Janet de Nardis e “Eravamo bambini” di Marco Martani.