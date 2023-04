«Rappresentazioni insulari», il seminario della Società Geografica Italiana

Ciclo “GEO-GRAFIE INSULARI” – «Rappresentazioni insulari», Roma, martedì 18 aprile, ore 10.00

Martedì 18 aprile, dalle ore 10.00, si terrà il Seminario intitolato «Rappresentazioni insulari», promosso dalla Società Geografica Italiana, dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre e dal Gruppo di Lavoro Geografia delle piccole isole e degli stati arcipelagici dell’Associazione dei Geografi Italiani.

Pur in presenza di numerosi studi e di una letteratura molto ampia, nell’immaginario comune, isole e società insulari soffrono di una lettura stereotipata; in cui il turismo estivo fatto di sole, mare e divertimento predomina su ogni altro aspetto. Obiettivo del ciclo di incontri “Geo-grafie insulari” è quello di proporre visioni differenti, che aiutino a rileggere le isole nelle loro dimensioni sfaccettate.

L’incontro dal titolo «Rappresentazioni insulari» vuole porre l’attenzione sulle modalità di rappresentazione delle isole e delle società insulari; attraverso media e fonti diversi, come il testo, l’iconografia e la cartografia. I due relatori, attraverso la presentazione di casi di studio, cercheranno di evidenziare modalità e schemi che si ripetono; o, al contrario, si diversificano nelle forme di narrazione e descrizione proposte da società autoctone o, il più delle volte, alloctone.

L’evento si terrà in presenza, presso l’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” del Palazzetto Mattei in Villa Celimontana (via della Navicella, 12 – Roma), e da remoto attraverso il link Microsoft Teams disponibile sulla locandina o a questo indirizzo