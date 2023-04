Rally Arena Group, sconto per i primi 20 piloti sardi sulla pre iscrizione

Rally cross 2023. Per i primi 20 piloti sardi uno sconto del 20% sulla pre-iscrizione. Il Presidente Marmillata: “Vogliamo portare alta la bandiera dei Quattro Mori nel

Campionato”.

Non c’è gara senza piloti sardi nella Rally Arena Group!

L’organizzazione, capeggiata dal presidente Gianni Marmillata, farà uno sconto del 20% per i primi

20 piloti sardi che faranno la pre-iscrizione entro il 18 aprile.

La pre-iscrizione è soggetta a rendicontazione. Per Info + 39 366 909 2403 e + 39 391 732 3549.

Due i Round in programma il 29 nella formula classica e il 30 aprile (nella formula Ittiri reverse) nella

Rally Arena di Ittiri.

Le iscrizioni al Campionato Italiano RX Italia Rallycross sono già aperte. Le pre-iscrizioni

chiuderanno martedì 18 aprile mentre le iscrizioni chiuderanno lunedì 24 aprile.

“Teniamo tantissimo alla presenza dei sardi e della Sardegna in una gara così importante a livello

internazionale, e nel Campionato RX – ha detto il presidente Marmillata.

Vogliamo portare alta la bandiera dei Quattro Mori e per questo, intendiamo avvicinare ancora di più i

piloti sardi a questa specialità del Motorsport.

La Sardegna è ricca di piloti che spiccano in diverse specialità, e vorremmo tanto farli appassionare

anche al rallycross”.

L’attesissimo CIRX 2023 è formato da 8 prove totali, con la classica apertura di Pasqua e Pasquetta a

Maggiora, il weekend con doppio appuntamento in Sardegna, il ritorno della Night Race a Maggiora, il

debutto del tracciato di Pomposa (FE) e, valicando i confini italiani, il ritorno in Austria, a Fuglau.

Per altre notizie clicca qui