Racconti sul vino presenta Pellicole da cantina e Santi Bevitori

Ogni calice bevuto, ha la storia da raccontare; in collaborazione con la Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari arriva il quarto appuntamento a tema “cinema”; una serie di micro reading affidati all’estro di donne, uomini, giornalisti, scrittori, amanti dello scrivere ed esperti del buon bere

Appuntamento in Vineria Tola, mercoledì 26 aprile dalle ore 19.30

Quarto e penultimo appuntamento stagionale in piazza Tola con la piccola rassegna eno-letteraria Racconti sul vino – 2ª vendemmia. Una serie di serate a tema con il vino sullo sfondo e sui tavoli, micro reading affidati a estro, esperienze, “bevute” e disponibilità di donne, uomini, artisti, registi, giornalisti, cinefili, scrittori, musicisti, statistici, attori, sceneggiatori, sportivi amanti dello scrivere ed esperti del buon bere.

Dopo le due sbornie eno letterarie archiviate con successo fra musica e sport, mercoledì 26 aprile alle 19,30 si torna ancora una volta alla Vineria Tola. Al centro della tavola ci sono sempre la passione per il buon vino e il buon bere, lo scrivere e il leggero e ironico, ma l’abbinamento – manco a dirlo – è ancora una volta: Pellicole da Cantina e Santi Bevitori.

I talenti Sassaresi

Proveranno a raccontarle, commentarle, raccontarli e commentarli alcuni dei grandi e affezionati protagonista del fare cinema made in Sassari & made in Sardegna, ragazzi che hanno coltivato la passione e l’hanno trasformata in professione sino a conquistare schermi prestigiosi e importanti: saranno con noi Il regista sassarese Paolo Pisanu e lo scrittore e sceneggiatore sassarese Gianni Tetti con il loro film “Tutti i Cani Muoiono Soli” (Ang Film, in collaborazione con Rai Cinema); l’attore e regista sassarese Stefano Deffenu con il suo lungometraggio d’esordio realizzato in India, “Ananda” (Il Monello Film, Realoveution Film).

Ad aprire e intervallare gli spazi dedicati al cinema “avveru” ma raccontato in modo verace, brillante e ironico gli interventi dei dinamici ragazzi e ragazze dell’ormai sempre più condiviso collettivo letterario C.L.I.P., di John McSun, anima della rassegna organizzata da Fabio Masia della Vineria Tola insieme ad Andrea Sini della Biblioteca Popolare dello Sport, preziosissimo partner di questo mini ciclo eventi. E poi altre sorprese che non si sa mai, sempre in agguato dalle parti di piazza Tola.

“Ogni calice bevuto, ha una storia da raccontare”; e le storie nate all’ombra di rossi e bianchi e pure rosati di Sardegna superano i confini e le porte di bar e cantine; vanno a conquistare mondi spesso lontani e “apparentemente impossibili” da raggiungere. Sport, musica e cinema. Ogni singolo appuntamento si svolgerà negli spazi interni o esterni della Vineria Tola, nel rispetto delle eventuali restrizioni ancora in vigore e delle norme di contrasto alla pandemia. L’invito è sempre e soltanto al bere responsabile, riservato (in forma alcolica) soltanto ai maggiorenni. E a fine serata spazio all’ormai classica e attesissima “gigionata”.

