Racconta fondi dopo una scomparsa prematuora

In ricordo di Matteo Spano, il giovane papà lascia una bimba di 7 anni. In rete una raccolta fondi per la figlia e la sua famiglia

È grande la commozione delle comunità di Carbonia per la scomparsa prematura di Matteo Spano, 37 anni, a seguito di una battaglia breve e intensa contro il cancro, durata meno di 2 mesi.

Ora gli amici e i colleghi hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe “In questo momento di grande dolore, noi amici e colleghi vogliamo unirci per sostenere la famiglia di Matteo e garantire un futuro sereno alla piccola Greta che si è trovata a dover accettare una sfida ingiusta a soli 7 anni. Per questo motivo abbiamo creato questa raccolta fondi per aiutare a sostenere Emanuela, Greta e la famiglia di Matteo durante questo momento incredibilmente difficile” scrivono i promotori dell’iniziativa.

“Chi ha avuto il piacere di conoscere Matteo può testimoniare il suo amore per la sua famiglia e gli amici, e il suo impegno nell’essere un padre straordinario” e la solidarietà intorno alla famiglia di Matteo è stata subito travolgente, in un gioy sono stati donati oltre 20mila euro.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/una-donazione-in-memoria-di-matteo