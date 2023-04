Questa settimana saranno otto gli appuntamenti agonistici per i rappresentanti della scuderia RO racing

Ben Otto le manifestazioni che vedranno i portacolori della scuderia RO racing protagonisti del fine settimana sportivo che sta per prendere il via.

A farla da padrone saranno i Rally con il 41° Rally Due Valli che terrà a battesimo il Campionato italiano rally asfalto e con il 31° Historic Vltava Rally; valido per il Campionato europeo rally auto storiche che si correrà in Repubblica Ceca.

In Italia i rappresentanti della scuderia siciliana saranno ai nastri di partenza anche del 56° Rally Elba; del 29° Rally Città di Casarano; del 37° Rally delle Prealpi Orobiche.

Ci sarà spazio anche per le Salite e gli Slalom

Inizia dal 41° Rally Due Valli, l’edizione del 2023 del Campionato italiano rally asfalto e la scuderia RO racing è pronta a tornare a calcare le scene della serie cadetta nazionale con l’eclettico e imprevedibile Giuseppe Testa, che in occasione della gara scaligera dividerà l’abitacolo della sua Skoda Fabia R5 Evo della Delta Rally, gommata Pirelli, con il frusinate Gino Abatecola.

Il pilota di Cercemaggiore è pronto ad affrontare una nuova stagione al top in un campionato che si preannuncia dai contenuti tecnici elevati; sia per numero e qualità di avversari sia per i difficili tracciati delle gare che lo caratterizzano.

In Europa, continua invece il suo impegno, nella serie rally continentale riservata alle storiche, Sergio Farris.

Il forte driver sardo, con al suo fianco Roberto Spagnoli, fresco della piazza d’onore nella gara per lui di casa, il Rally Costa Smeralda, proverà,-

in Repubblica Ceca al 31° Historic Vltava Rally, –

a portare in alto in classifica la sua Porsche 911 RSR del Quarto raggruppamento, seguita da Guagliardo.

In Toscana all’Isola d’Elba prenderà il via l’Irc, la serie rallystica internazionale non gestita dalla federazione.

Sull’Isola Napoleonica sono pronti a sbarcare, per far ruggire i cavalli della loro Renault Clio di classe Rally 5, Gaspare Corbetto e Salvatore Cancemi. L’equipaggio nisseno conta di proseguire con il proprio impegno nelle restanti gare che compongono l’intero campionato.

In Puglia al 29° Rally Città di Casarano, valido per la Coppa rally di settima zona, non nascondono le proprie ambizioni di vittoria Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani.

I due campioni di zona in carica, freschi reduci da uno splendido risultato raccolto in Francia, sono pronti a iniziare il loro impegno, con la Volkswagen Polo R5 della Roger Tuning, nella serie che da anni ormai li vede tra i favoriti per la rincorsa al titolo.

Nella stessa gara, sempre nella classe regina, con l’obiettivo di trovare il giusto feeling con la propria Citroen C3, seguita dalla Prt, saranno ai nastri di partenza Riccardo Di Iuorio e Cristian Quarta.

In Lombardia al 37° Rally Prealpi Orobiche, valido per la Coppa rally di seconda zona, ci sarà la giovane promessa brianzola Andrea Fersini che dividerà l’abitacolo della sua Mini Cooper S della classe Rstb 1.6 con Carmelo Cappello

Sempre in Lombardia al Cremona Circuit, nella manifestazione Karting, valida per la Coppa Italia di zona ci sarà il giovanissimo Daniele Schillaci.

Il pilota siciliano proverà a mettere a frutto l’esperienza maturata lo scorso anno nel Campionato italiano.

In Sicilia alla 3ª Cronoscalata Linguaglossa Piano Provenzana,-

valida per il Trofeo Italiano velocità della montagna, –

marcherà cartellino di presenza con la sua fida Volkswagen Golf Gti del Secondo Raggruppamento Bernardo Benenati.

Ancora in Sicilia al 16° Slalom Sant’Andrea di Bonagia Città di Valderice, valido per la Coppa Acisport di quinta zona sarà numeroso al via il gruppo dei rappresentanti del sodalizio di Cianciana che sarà capitanato da Antonino Di Matteo in gara con la sua inseparabile Formula Gloria C8 E2SS/ TMSS 1600. Con le piccole ma performanti trazioni anteriori ci saranno: Antonino Bellitti con una Peugeot 106 N 1400, Lorenzo Bonavires con una Renault Clio RS Racing S Plus 2000, Piercalogero La Bella con una Peugeot 106 Racing S Plus 1400, Salvatore Catanzaro con una Citroen Saxo A 1600, Calogero Bellavia con una Peugeot 106 Racing S 1600, Ignazio Bonavires con Peugeot 106 Racing S Plus 1600 e Yuri Floriani con una Peugeot 106 N1400.