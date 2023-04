Pula: dal 1ºMaggio tornano i parcheggi a pagamento

I parcheggi a pagamento torneranno nel centro urbano e nelle zone balneari

Anche quest’anno il pagamento potrà essere effettuato in contanti, tramite carte bancarie e smartphone (con APP EasyPark e MyCicero).

Nel centro urbano la sosta dovrà essere pagata dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Per quanto riguarda il sabato, la domenica e i festivi bisognerà pagare il parcheggio dalle 10 alle 13 – dalle 16 alle ore 20.

Per quanto riguarda l’area balneare, invece, la sosta sarà a a pagamento tutti i giorni (feriali e festivi) dalle ore 8 alle 20. E’ prevista inoltre una tariffa oraria differente per utenti ‘residenti‘ e ‘non residenti‘.