Prosegue la festa dell’Alghero

Prosegue la festa della squadra di Alghero. Domani è previsto un allenamento che si congiunge con il Sassari Latte Dolce.

I giallorossi, vincitori del girone E di Prima Categoria, affrontano la formazione biancoceleste allenata dall’algherese Mauro Giorico, tornata in D dopo una sola stagione Continua la grande festa dell’Alghero per il salto in Promozione.

Questo sabato, 29 aprile, la squadra che è allenata da Gianni Piras torna in campo. Ma non è per un impegno ufficiale ma per un allenamento speciale e congiunto con il Sassari Calcio Latte Dolce. La squadra dei giallorossi, sono i vincitori del girone E di Prima Categoria. Ma non solo loro ospiteranno al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia la squadra vincitrice dell’Eccellenza, allenata dall’algherese Mauro Giorico, che nella propria città ha scritto pagine importanti e artefice di numerose promozioni, l’ultima proprio a Sassari dopo un solo anno di “purgatorio” nel massimo campionato regionale.

Per capitano Mereu e compagni l’opportunità di confrontarsi con una realtà importante del calcio isolano ma soprattutto l’occasione giusta per entrambe le compagini di continuare i festeggiamenti per le rispettive promozioni. L’ingresso al campo è libero e aperto a tutti e l’appuntamento è fissato per le 17.30.

