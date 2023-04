Primo passo per l’albo comunale delle associazioni di volontariato ambientale

L’albo comunale delle associazioni del volontariato ambientale ha compiuto un primo passo nella città di Oristano.

Ieri, numerose associazioni del volontariato ambientale si sono ritrovate a Palazzo degli Scolopi. Hanno risposto all’invito del Sindaco Massimiliano Sanna e dell’Assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda. “Puntiamo a una collaborazione tra l’Amministrazione e le associazioni ambientaliste. Il fine è sviluppare iniziative e progetti per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle aree verdi presenti sul territorio.” Lo ha dichiarato il Sindaco Sanna aprendo l’incontro.

Continua il sindaco:”È una realtà con cui desideriamo fortemente confrontarci e collaborare. Vogliamo facilitare il confronto dell’istituzione comunale con questa fetta di società. Vogliamo inoltre istituire un albo delle associazioni del volontariato ambientale per portare avanti programmi di educazione ambientale nelle scuole e nella comunità. Ma anche campagne di sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata dei rifiuti e del risparmio energetico. E, ancora, creare iniziative per la tutela della fauna e della flora locali e progetti di riqualificazione di parchi e giardini pubblici”.

“È stato un incontro molto positivo – commenta l’Assessore Maria Bonaria Zedda. “In primo luogo è servito per conoscerci. Ma anche alle stesse associazioni per conoscersi tra loro e capire i rispettivi ambiti di attività. La conoscenza e la premessa per il confronto prima e la collaborazione poi. Con questo spirito abbiamo voluto organizzare questo momento di incontro. Con questo scopo vorremmo far nascere l’albo comunale delle associazioni di volontariato ambientale che ieri ha compiuto il primo passo. Seguiranno altri momenti di confronto con le stesse associazioni”.

Lo svolgimento dell’incontro

Il Sindaco Sanna e l’Assessore Zedda hanno poi illustrato alle associazioni presenti i programmi di educazione ambientale avviate nelle scuole e nella comunità, in collaborazione con il CEAS e la società che in città gestisce il servizio di igiene urbana, e le campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti: “Periodicamente proponiamo campagne di comunicazione di volta in volta declinate a vari aspetti della tutela ambientale. Più volte ci siamo concentrati sulla raccolta differenziata e i risultati sono stati molto positivi. Negli ultimi mesi il focus si è spostato sul decoro urbano ma su questo c’è molto da lavorare. E su questo chiediamo anche il vostro contributo”.

“Stiamo lavorando su un progetto molto ambizioso, Maristanis, che nasce per ripristinare, proteggere e unire le zone umide del Golfo di Oristano in un sistema integrato di gestione e sviluppo sostenibile – ha detto l’Assessore Zedda -. Strettamente legato a Maristanis c’è un progetto al quale diamo grande valore ed è quello del parco fluviale del Tirso. Abbiamo realizzato un censimento delle aree verdi pubbliche, un’idea da sviluppare riguarda forme di collaborazione con i cittadini per l’adozione di aree verdi che potrebbero essere gestite dai cittadini”.

Al termine dell’incontro, al Teatro San Martino è stata inaugurata la mostra itinerante “I tesori naturali di un’isola”, organizzata a Oristano dall’agenzia regionale Forestas in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano che rimarrà aperta sino a domenica.

