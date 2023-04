Primo Maggio, a Napoli l’Ugl Basilicata

“L’Ugl quest’anno celebrerà il Primo Maggio a Napoli. Ci sarà una tradizionale manifestazione di piazza; che vedrà protagonisti tutti, da nord a sud, di una grande festa corale. La location è il suggestivo Lungomare partenopeo. Mentre il tema della manifestazione sarà: Viaggio nel Futuro, Legalità e Lavoro”.

Lo sottolinea il Segretario Regionale dell’Ugl Basilicata, Florence Costanzo; capeggerà la delegazione lucana unitamente ai segretari delle Utl Potenza e Matera, Giuseppe Palumbo e Pino Giordano: “dalla Basilicata in occasione della Festa partiranno quattro pullman. Da Potenza, Matera e Policoro (MT), con lavoratori lucani dell’Ugl alla volta della città Partenopea dove si svolgerà una manifestazione lunedì 1° maggio, evento che coinvolgerà ospiti illustri del mondo politico, sindacalisti e cittadini.

Racchiuderemo, in questo slogan Viaggio nel Futuro, Legalità e Lavoro, due elementi portanti della nostra azione degli ultimi mesi. Da una parte la proiezione della nostra organizzazione verso il futuro; da un’altra la legalità, in continuità con l’ostensione della reliquia del Beato Martire Rosario Livatino; che conferma come il lavoro si può sviluppare solo con la premessa di un contesto di legalità proprio a partire dal Sud-Italia. La manifestazione Ugl – conclude Costanzo – inizierà alle ore 10.30 dagli interventi dei Dirigenti Locali, Nazionali e Confederali per concludersi con il discorso finale del Segretario Generale Ugl, Paolo Francesco CAPONE”.

advertisement

La Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di ogni anno in molti paesi del mondo, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui