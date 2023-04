Presentazione libro “Leggere piano, forte, fortissimo”

II Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi e Socioculturale Cooperativa Onlus, in collaborazione con Liberos, promuovono la presentazione del libro “Leggere piano, forte, fortissimo” e il corso di formazione “Il piacere di leggere”.

Martedì 2 maggio 2023, alle ore 18:30, presentazione del libro “Leggere piano, forte, fortissimo”

Mercoledì 3 maggio 2023, dalle 15:30 alle 18:30, corso di formazione “Il piacere di Leggere”

CORSO DI FORMAZIONE “IL PIACERE DI LEGGERE”

Presso il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi

Docente: Alice Bigli – Fondatrice e Presidente del Festival Mare di Libri

Il piacere di leggere è stato ideato a partire dai risultati di alcune tra le più recenti raccomandazioni e politiche di reading literacy sviluppate in ambito internazionale. Queste indicano la necessità di un approccio non standardizzato, ma declinato seguendo le attitudini e gli interessi individuali dei promotori della lettura, (learning by loving), che unite a un’attività di tirocinio (learning by doing), consentiranno di applicare le competenze acquisite nei gruppi che si incontrano.

L’obiettivo generale è formare promotori della lettura dotati di competenze trasversali che li rendano in grado di trasmettere la passione per la lettura e la letteratura, attraverso il continuo aggiornamento sul dibattito culturale e le novità editoriali, la conoscenza della bibliodiversità, la capacità di istituire connessioni tra diversi linguaggi.

L’incontro si focalizzerà sulla necessità di “allenarsi” alla lettura, e sul fatto che leggere non sia così naturale per noi esseri umani: da piccoli ci costa molta fatica imparare a farlo e anche da grandi, se siamo poco allenati, può risultare difficile e poco appagante. Questo perché il nostro cervello non è predisposto per la lettura, e perché leggere è davvero un’attività incredibilmente complessa. Cosa fare allora quando si è davanti a una lista di libri assegnati per le vacanze? Oppurre quando si è davanti a decine di pagine da leggere per il giorno dopo? Proprio come accade ai nostri muscoli quando pratichiamo sport, anche nella lettura il segreto è allenarsi.

Destinatari

Bibliotecari, docenti, operatori del settore La formazione, esclusivamente in presenza, è rivolta ad un massimo di 30 partecipanti.

Informazioni e iscrizioni

Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, via Cadello 9/b, 09121 Cagliari, ingresso dai parcheggi del parco di Monte Claro fronte pista di pattinaggio. Tel. 0704092577 email: centro.ragazzi@cittametropolitanacagliari.it.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online entro venerdì 28 aprile 2023 al seguente link: https://www.bibliotecamonteclaro.it/modulo-di-adesione/

Fonte: https://www.bibliotecamonteclaro.it/presentazione-libro-leggere-piano-forte-fortissimo-e-corso-di-formazione-il-piacere-di-leggere/

