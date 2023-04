Premi per mille euro ai primi tre studenti classificati nella VII edizione del “Certamen Andrea Blasina” al Liceo Azuni di Sassari

Filippo Mura, studente del quinto anno del Liceo Classico “Gramsci” di Olbia, si è classificato al primo posto e ha vinto un premio di cinquecento euro nella VII edizione del “Certamen Andrea Blasina” organizzato lo scorso fine settimana dal Liceo Azuni con il patrocinio dell’Università di Sassari e in collaborazione con l’Associazione italiana di cultura classica.

La seconda e la terza posizione sono andate aViola Spano e Sebastiano Burrai, entrambi studenti del Liceo Azuni e anch’essi all’ultimo anno di corso, che si sono aggiudicati rispettivamente un premio da trecento euro e uno da duecento.

Alla competizione, riservata a studenti delle quarte e quinte dei licei classici di tutta la Sardegna con una media di voti pari o superiore a otto decimi in latino e greco, hanno partecipato diciannove studenti su ventuno iscritti dei licei “Motzo” di Quartu Sant’Elena, “Gramsci” di Olbia, “Dettori” di Tempio, “Azuni” e “Canopoleno” di Sassari.

I concorrenti si sono confrontati nella traduzione di un brano dal greco di Erodoto e nella scrittura di un saggio breve in cui hanno rielaborato il tema proposto e il contenuto di alcuni testi messi a loro disposizione.

Le prove sono state valutate da una giuria composta dal professor Roberto Nicolai e dal dottor Andrea Marcucci, il primo nel ruolo di presidente, enrambi dell’Università “La Sapienza” di Roma, e dal professor Antonio Mura, docente nelle scuole superiori e dottorando all’Università di Bologna.

L’evento, dedicato alla memoria del compianto professor Andrea Blasina, docente di latino e greco del Liceo Azuni prematuramente scomparso alcuni anni fa, è stato coordinato dai docenti del dipartimento di lingue e letterature classiche con il supporto del personale amministrativo.

Il programma delle attività, articolato in due giorni, si è aperto al Liceo Azuni con lo svolgimento delle prove e ha poi compreso una visita del centro storico di Sassari per studenti e accompagnatori. La mattina della seconda giornata, nell’aula magna dell’Università di Sassari concessa in uso dal rettore Gavino Mariotti, si è tenuta la “III giornata di studi sul teatro greco in memoria di Andrea Blasina” introdotta dal dirigente scolastico del Liceo Azuni, Antonio Deroma, e animata dalle relazioni di Roberto Nicolai e Andrea Marcucci, componenti della giuria, e del professor Mauro Tulli, docente dell’Università di Pisa.

A conclusione dei lavori, dopo l’esibizione di un quartetto d’archi degli studenti del Liceo Musicale Azuni coordinato dal maestro Davide Soddu, sono stati consegnati gli attestati a tutti i partecipanti alla gara e proclamati i vincitori dei tre premi in denaro offerti dalla famiglia del professor Andrea Blasina