Polizia di Stato di Cagliari: capillare attività di controllo della Polizia di Stato sulle strade statali e dell’hinterland di Cagliari. Il bilancio del mese di marzo.

Durante il mese di marzo 2023 la Polizia di Stato ha dato ulteriore impulso ai servizi di vigilanza stradale. Ha avuto un particolare riguardo verso le attività di contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti. Nonché verso la verifica del rispetto dei limiti di velocità.

Le pattuglie della Sezione Polstrada di Cagliari e dei Distaccamenti operanti in questa provincia hanno prestato particolare attenzione alle principali arterie extraurbane interessate da notevole flusso veicolare nel mese trascorso. Tra cui la Strada Statale 131 e la Strada Statale 554; non sono mancati i controlli anche nell’hinterland cagliaritano.

Le verifiche relative alle citate attività di prevenzione, regolate dagli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada, sono state curate anche con l’ausilio del personale medico della Polizia di Stato. E hanno totalizzato un numero pari a 252 conducenti controllati. Sono state 6 le persone denunciate per un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, di cui 4 relative all’ipotesi più grave.

Hanno rivolto i controlli anche alla velocità. Un’automobilista di anni 31, fermata a causa della notevole velocità lungo viale Trieste. La Polizia l’ha denunciata per guida in stato di ebbrezza. Il suo tasso alcolemico era di oltre tre volte il limite consentito. Per lei è scattato anche il sequestro del veicolo ed il ritiro della patente di guida.

La Polizia di Stao ha contestato il superamento dei limiti di velocità in 125 casi.

Tra questi quello più eclatante è successo lungo la Strada Statale 554, dove un veicolo ha rilevato una velocità di ben 195 km/h, superando così di oltre 80 km/h il limite consentito.

Complessivamente, all’esito dei controlli mensili, la Polizia ha ritirato 35 patenti di guida e, in totale, 1179 punti decurtati.

L’obiettivo dei servizi di pattugliamento svolti quotidianamente dalla Polizia di Stato è sempre quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale.

