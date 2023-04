Polizia di Stato 171° Anniversario Fondazione

La Polizia di Stato celebrerà, mercoledì 12 aprile 2023, il 171° anniversario della sua fondazione. Inoltre anche quest’anno avrà il tema “Esserci sempre“.

Nella circostanza a Cagliari, alle ore 11:00, presso la Sala “Pasolini” del Centro Congressi della Fiera della Sardegna. Si svolgerà una cerimonia importante, in contemporanea con tutte le altre Questure d’Italia. Inoltre durante la manifestazione ci sarà la presenza delle autorità civili, militari e religiose locali.

Nel corso della cerimonia saranno consegnate le ricompense ai dipendenti della Polizia di Stato. Che si sono evidenziati per particolari meriti durante l’importante svolgimento del loro servizio.

Dopo di che negli spazi all’aperto del centro fieristico, verranno allestiti stand espositivi con tecnologie e mezzi in dotazione delle diverse articolazioni della Polizia di Stato. Tutto ciò al fine di far conoscere alcune delle attività poste in essere dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a tutela della collettività.

In conclusione negli stessi spazi, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su un tema molto importante sulla cultura della donazione del sangue, sarà altresì presente l’Associazione “Donatorinati della Polizia di Stato“. In partenariato con l’AVIS, e con la possibilità di donare sangue anche nella medesima giornata del 12 aprile, da destinare alle esigenze delle aziende ospedaliere locali.

