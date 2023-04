Piano casa appello di Tocco

Piano casa, un appello di Tocco (presidente consiglio comunale): << subito uno strumento per il rilancio dell’edilizia>>

<<Il varo di un nuovo piano casa per assicurare la ripresa del settore edilizio>>. Questo è quello che si auspica con decisione, sicurezza e fermezza il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco. <<Lo strumento è assolutamente indispensabile ed essenziale per superare le incertezze del comparto e rivitalizzare l’industria delle costruzioni, da tempo in agonia>>.

Vietato indugiare oltre. <<Perché – riprende il numero uno dell’assemblea municipale di Cagliari – il via libera della normativa è attesa con trepidazione dall’universo delle imprese e delle associazioni di categoria, che hanno lanciato un appello all’assessore Salaris per accelerare l’approdo in aula del disegno>>.

In conclusione un nuovo impianto, inoltre, avrebbe riflessi positivi sui cittadini: <<Si tratta di un progetto finalizzato alla riqualificazione – conclude Tocco – al rinnovo e alla riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente. L’auspicio è che questo finale di legislatura possa produrre un piano casa condiviso, superando le contrapposizioni e le divergenze tra gli schieramenti, per il rilancio economico della Sardegna>>.

