Pasqua e Pasquetta, Saline: giochi e visite per tutta la famiglia

Alle Saline di Assemini (CA) attività all’aria aperta per i più piccoli, picnic, passeggiate ed escursioni per celebrare Pasqua e Pasquetta 2023

Informazioni su www.fondoambiente.it

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2023. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa in modo originale e divertente, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di alcuni dei tesori del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano.

In Sardegna, le Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) – Bene affidato in concessione alla Ing. Luigi Conti Vecchi (Eni Rewind, Eni) e valorizzato dal FAI – attenderanno i visitatori per un weekend di Pasqua tutto in famiglia, immersi nei colori salmastri e nell’habitat naturale dei fenicotteri rosa. Inoltre, per i più piccoli, oltre al memory gigante della laguna, si terranno molti curiosi laboratori e la possibilità di giocare, insieme ai genitori, sulle montagne di sale. Inoltre, per concludere in bellezza la festa, un tour in trenino nella salina e il pranzo al sacco nell’area ristoro.

Info e Prezzi

Ingressi: intero €15; iscritti FAI, National Trust, convezioni (i 200 del FAI, FAI Donor Card, Corporate Golden Donor, Louvre), disabili €5; ridotto residenti Assemini €10; ridotto 6-18 anni €8; studenti fino a 25 anni €10; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) €40; bambini fino a 5 anni gratuito.

Orari dei tour in trenino: 10, 11, 12, 14, 15 e 16.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; ma anche al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen per il primo anno sostenitori del progetto, di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa, e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.

