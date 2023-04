“Pasca Manna”: il nuovo brano per la Pasqua è un inno alla rinascita.

Il nuovo brano di Manuela Mameli sarà una dichiarazione d’amore per la musica sacra.

Triei 08.04.23 – Pasca Manna, la nuova canzone di Manuela Mameli, è in uscita in occasione del rito pasquale. La canterà oggi sabato 7 aprile nella sede Caritas di Tortolì. Un momento speciale dedicato alla resurrezione, un regalo per le persone che si ritrovano comunque un passo indietro. Il nuovo brano è una sorta di diario intimo, riscopre le sfumature del sentimento e della vocazione della cantante per l’amore e la rinascita. Ideale inno per il momento pasquale. Il brano è una celebrazione di parole e musica, un mosaico di sentimenti dove Manuela Mameli riesce a ricamare un doppio omaggio. Omaggia la sua terra, a cui dedica gran parte del suo repertorio, e la spiritualità, che segna sempre il suo percorso melodico.

Pasca Manna è il canto dedicato a tutte le persone che soffrono. Manuela Mameli intona il brano dalla sede della Caritas di Tortolì. La sua personale caratura artistica, ne fa un perfetto manifesto per un atto d’amore contenuto nel brano che ha composto sulle liriche scritte per lei da Antonio Pani.

La canzone nasce infatti dalla sinergia tra Manuela Mameli e Antonio Pani. La cantante di Triei ha deciso di avventurarsi nelle parole del poeta campidanese a cui è legata da una profonda stima.

Il brano e la collaborazione con Antonio Pani

“Di solito è il Natale che ispira le canzoni più famose – dice Manuela – eppure il tema della resurrezione è probabilmente più forte e potente. E’ la rinascita a nuova vita che mi auguro attraversi l’esistenza dei popoli straziati dalle guerre e dalla crisi mondiale che stiamo vivendo. Io sogno sempre che la musica rassereni le nostre vite personali. Pasca Manna è una composizione che vorrebbe aiutare ad avvicinarsi al coraggio di rialzarsi”.

“Come tutti gli amanti della musica sarda, anche io ho una grande stima di Antonio Pani – continua Manuela – che in questo brano è autore della bellissima poesia che ho messo in musica. La nostra collaborazione è nata nel 2017. La mia ammirazione per la sua vena di cantadore campidanese è immutata”.

Con quel senso materno a cui ci ha abituati e con la complicità del suo timbro vocale Manuela Mameli, dopo le due Lauree con Lode in Canto Jazz al Conservatorio di Cagliari e al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, seguendo un suo personale percorso di approfondimento sull’incontro tra il Jazz e la Musica Sarda, continua a inanellare successi, su tutti i digital store con i suoi singoli pubblicati per la Wow Records e come ospite a Copenaghen presso l’Istituto Italiano di Cultura. Con grinta presenta le sue rielaborazioni di grandi evergreen del folklore isolano, insieme anche alle sue composizioni originali. A Ottobre 2022 è protagonista di un Tour tra Europa ed Asiain cui porta nei teatri le sonorità dei suoi progetti al crocevia tra Jazz e Sardegna. Oggi si prepara alla pubblicazione di due lavori discografici col suo quartetto jazz e col Coro “Santa Lucia” di Triei di cui è direttrice dal 2012. Il suo percorso l’ha vista nascere come interprete e autrice, oggi nella veste di compositrice.

Con il testo di Antonio Pani, in questi giorni in sala di registrazione per Pasca Manna, si uniscono a Manuela Mameli (arrangiamento, armonica cromatica) i bambini del laboratorio di canto moderno, il basso di Matteo Marongiu, il violino di Andrea Dall’Olio e il piano di Mauro Mulas.

