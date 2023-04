Parma-Cagliari: la sfida tra nobili decadute per decidere un buon piazzamento in vista dei playoff

Ecco le quote dei bookmakers sul match Parma-Cagliari

Torino, 21 aprile 2023 – Quella tra Parma e Cagliari è una sfida che rievoca la Serie A. Ducali e sardi negli ultimi 30 anni si sono dati battaglia nella massima serie dove sono stati grandi protagonisti. Allo ‘Stadio Ennio Tardini’ va in scena un match tra nobili decadute e soprattutto tra due squadre che puntano alla promozione, quantomeno tramite playoff. La situazione in classifica per le due compagini è la medesima: entrambe sono al quinto posto a quota 48 punti. Le prime due in graduatoria sono ormai irraggiungibili e Parma e Cagliari stanno cercando punti importanti per ottenere una posizione che garantirebbe loro più facilità, almeno sulla carta, nella composizione dei playoff.

Giocandosi in terra emiliana, i bookmakers puntano sul fattore casalingo: è il Parma la favorita per il successo del match.

Ducali con un leggero vantaggio

La squadra allenata da Claudio Ranieri è reduce da tre pareggi consecutivi che ne hanno rallentato la corsa, quella di Fabio Pecchia è invece in risalita con 7 punti ottenuti nelle ultime 3 giornate. Chi vince si può avvicinare al quarto posto del Sudtirol, chi perde rischia di essere risucchiato dal vortice delle dirette inseguitrici. Una vittoria del Parma è quotata da Betclic a 2.35, un pareggio a 3.18 e un successo del Cagliari a 3.22. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.28 e l’Under 2.5 a 1.61.

L’ultima sfida in Serie A terminò a reti bianche – L’ultima volta che Parma e Cagliari si sono incontrate allo ‘Stadio Ennio Tardini’ è stato in Serie A il 16 dicembre 2020. Finì 0-0 e al termine della stagione i Ducali retrocessero. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 8.80 (Sisal la quota a 7.75). L’1-0 in favore del Parma è quotato da Betclic a 7.60. Per puntare invece su un successo degli ospiti, lo 0-1 è quotato da Betclic a 9.20.

Pippo Falco può colpire

I padroni di casa in zona gol puntano sempre sull’estro del numero 10 Franco Vazquez. Un suo gol è quotato da Betclic a 3.50. A pareggiare i conti nell’ultima partita contro il Modena è stato Adrian Benedyczak, una cui rete è quotata da Betclic a 3.00. Gianluca Lapadula sta trascinando il Cagliari ed è attualmente il capocannoniere della Serie B insieme a Walid Cheddira: una sua rete è quotata da Betclic a 3.00. Un gol di Filippo Falco, in prestito dalla Stella Rossa, è quotato da Betclic a 5.00.

