Parco Geominerario, incontro con i Sindacati

L’Assessore Lai: “La Regione ha mantenuto l’impegno di mettere in sicurezza oltre 280 lavoratori”.

“La Regione ha mantenuto l’impegno di mettere in sicurezza oltre 280 lavoratori e lavoratrici del Parco Geominerario.” Lo ha assicurato l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, nel corso di un incontro, in videoconferenza, con le rappresentanze sindacali.