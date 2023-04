Paolo Fresu presenta il cartellone del trentaseiesimo festival Time in Jazz

Venerdì 21 aprile Paolo Fresu presenta a Berchidda (Ss) il cartellone del trentaseiesimo festival Time in Jazz.

Si annuncia ancora una volta denso di eventi e variegato di proposte non solo musicali l’appuntamento della prossima estate con Time in Jazz . Alla sua trentaseiesima edizione, il festival diretto da Paolo Fresu si snoderà come sempre tra la sua Berchidda (Ss) e gli altri centri del nord Sardegna dove farà tappa con la sua carovana di concerti: Arzachena , Banari , Bortigiadas , Buddusò , Budoni , Cheremule , Loiri Porto San Paolo , Luogosanto , Mores , Oschiri , Porto Rotondo , Puntaldia , San Teodoro , Tempio Pausania e Tula .

Time in Jazz si presenta quest’anno nel segno di Futura, titolo preso in prestito dall’indimenticabile Lucio Dalla e che intende abbracciare idealmente diverse generazioni; perché, spiega Paolo Fresu nelle sue note di presentazione, «Futura è visione e coraggio. Quello del poter affrontare un presente complesso che mai avremmo immaginato di dover vivere e che va condiviso nel crossover generazionale e con quell’apertura che è del jazz in quanto musica meticcia e attuale».

Tanta musica, jazz e non solo, ma anche mostre, presentazioni di libri e incontri con gli autori, iniziative di promozione e sensibilizzazione ambientale; le attività per i bambini dell’ormai consueto spazio di Time to Children; e altro ancora, saranno una volta di più gli elementi del ricco mosaico di proposte del festival.

Alcuni tra gli ospiti

Alcuni tra i protagonisti del versante musicale sono già stati annunciati nelle scorse settimane. La cantante Serena Brancale , il sassofonista Roberto Ottaviano in duo col chitarrista inglese Rob Luft; il trio Guano Padano , il gruppo africano (del Burkina Faso) Farafina; il chitarrista norvergese Eivind Aarset col suo quartetto; il cast del progetto “Good Old Boys Grand Orchestra”, ovvero i Colle der Fomento , Kaos e Dj Craim e il quartetto La Batteria . Ma il cartellone completo e dettagliato del festival è ancora tutto da scoprire. Lo svelerà il direttore artistico Paolo Fresu nel corso della conferenza stampa convocata per venerdì 21 aprile, proprio; e per la prima volta in trentacinque anni di Time in Jazz; a Berchidda, nella sede di Time in Jazz, l’ex caseificio “Sa Casara” in via Umberto I.

Insieme al direttore artistico parteciperanno all’incontro con i giornalisti, con inizio alle 11, il sindaco Andrea Nieddu e un rappresentanza degli enti pubblici e privati che sostengono il festival.



Le mostre al Time in Jazz



Dopo la conferenza stampa, sempre negli spazi di “Sa Casara”, è prevista l’inaugurazione in anteprima di una delle mostre che si potranno visitare il prossimo agosto: quella del fotografo Fabio Lovino con i suoi scatti della passata edizione del festival.

Ma la giornata di venerdì 21 vuole essere anche un’occasione per saggiare altri aspetti di Time in Jazz; il suo legame imprescindibile con il paese; le sue attività, le sue tradizioni enogastronomiche; il suo territorio e la particolarità dei suoi luoghi. Ecco dunque in programma un pranzo a base dei piatti tipici della cucina berchiddese; seguito, nel pomeriggio, da una visita alla chiesetta campestre di Santa Caterina, una delle tappe immancabili di ogni edizione del festival. Poi, al rientro, un aperitivo al Museo del Vino , altro luogo emblematico di Berchidda, “un contesto unico dove scoprire percorsi del passato e del presente, attraverso la memoria degli oggetti e i colori, profumi e sapori dei vini della Sardegna”, come recita la sua homepage.



Insulae Lab



E poi ancora, in serata, alle 21, a suggello dell’intensa giornata, uno degli eventi più attesi del secondo anno di Insulae Lab , il centro di produzione del jazz e della creatività artistica delle isole del Mediterraneo coordinato sempre dall’associazione Time in Jazz: alle 21, al cineteatro Santa Croce, concerto (aperto al pubblico) del Me’Ta Quartet Reloaded di Antonello Salis (pianoforte e fisarmonica) con Sandro Satta (sax alto), Riccardo Lay (contrabbasso) e Fabrizio Sferra (batteria). Un incontro storico reso di nuovo attuale appositamente da Insulae Lab dopo vent’anni di assenza dalle scene e in omaggio ai cinquant’anni di carriera di Salis.

Per informazioni, la segreteria di Time in Jazz risponde al numero 320 38 74 963 e all’indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it . Aggiornamenti e altre notizie sul festival sono disponibili sui canali social Facebook , Instagram , Twitter e Telegram e sul sito www.timeinjazz.it .



La Trentaseiesima ed. del Time in Jazz