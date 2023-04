Otto milioni di euro per le Questure e i Commissariati della Sardegna

Lo dichiara l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, oggi a Nuoro, a margine delle celebrazioni per i 171 anni della Polizia di Stato. Circa un anno fa, nel capoluogo barbaricino, la consegna alla Questura dell’edificio storico tra via Giovanni XXIII e piazza Vittorio Emanuele, recuperato grazie a un finanziamento della Regione di 700 mila euro.

“La Polizia di Stato, una lunga e onorata storia al fianco dei sardi e di tutti i cittadini del nostro Paese. Le forze dell’ordine rappresentano un punto di riferimento per le nostre comunità a tutela della sicurezza, favorire la loro presenza sul nostro territorio è fondamentale e su questo principio, nello spirito di collaborazione tra le istituzioni, si fonda l’impegno della Regione che ha messo in campo risorse importanti: 8 milioni di euro con l’ultima legge Omnibus per la realizzazione di interventi straordinari e di efficientamento sugli edifici delle Questure e dei Commissariati della Sardegna”. Lo dichiara l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, oggi a Nuoro, a margine delle celebrazioni per i 171 anni della Polizia di Stato. Circa un anno fa, nel capoluogo barbaricino, la consegna alla Questura dell’edificio storico tra via Giovanni XXIII e piazza Vittorio Emanuele, recuperato grazie a un finanziamento della Regione di 700 mila euro.

Degli 8 milioni stanziati dalla Regione per le Questure dell’Isola, 3 milioni di euro sono stati destinati a Nuoro (per interventi previsti sull’edificio della Questura, in viale Europa, e nei Commissariati di Ottana e Macomer), 1,5 milioni a Sassari e un milione di euro a Oristano, risorse assegnate a Opere e Infrastrutture della Sardegna per la realizzazione dei lavori, a cui si aggiungono 2,5 milioni per la Questura di Cagliari, assegnati alla Città Metropolitana.

“Una collaborazione, quella tra la Regione Sardegna e le forze dell’ordine, che si consolida, attraverso interventi mirati a sostenere le attività svolte e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio edilizio del nostro territorio”, conclude l’esponente della Giunta Solinas.