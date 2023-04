Ospedali: al via un nuovo servizio di gestione del parcheggio

– Soggetti non accompagnati, trattenuti in degenza per una o più giornate, a cui venga rilasciata

Nel parcheggio per gli utenti dell’Ospedale San Francesco (accesso da via Salvatore Mannironi) le operazioni di ingresso saranno gestite con emissione automatica di ticket mentre il pagamento all’uscita verrà gestita prevalentemente attraverso le casse automatiche di pagamento (presso l’ingresso alla Hall del P.O. San Francesco) e, in caso eccezionale (quali uscite gratuite per aventi diritto, pagamenti forfait per smarrimento tagliando, casi similari eccezionali) da operatori all’interno del box ufficio situato in prossimità di uscita del parcheggio.

Parcheggio dell’Ospedale Cesare Zonchello

Nel parcheggio dell’Ospedale Cesare Zonchello sarà installato un impianto di accesso controllato a pagamento e abbonamento per i dipendenti sanitari ARES/ASL del presidio, con doppie sbarre automatiche con corsie di ingresso e uscita, sulla parte alta del viale di accesso alla struttura Ospedaliera. Le operazioni di ingresso saranno gestite con emissione automatica di ticket mentre il pagamento all’uscita sarà gestito prevalentemente attraverso le casse automatiche di pagamento presso la parte alta del viale di accesso al P.O. Zonchello

Sarà presente un addetto della società (dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 17.00).

Il nuovo piano di gestione del servizio permetterà una riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi, incrementando la sicurezza e la fluidità di manovra sia per i mezzi privati che per quelli di soccorso e di servizio.

Il personale dipendente dell’Ospedale San Francesco, in possesso di abbonamento – il quale potrà essere emesso dalla ENGIE Servizi solo a seguito di esibizione di documento di identità e tesserino aziendale – avrà libero accesso nel parcheggio con ingresso da via Luigi Einaudi. L’area parcheggio è gestita con sistema automatico con la sola apertura delle sbarre di ingresso ai soli possessori di abbonamento, pertanto l’area sarà operativa 24 ore.