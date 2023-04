Oristano – “Campagna Amica Gourmet”: concorso di enogastronomia per promuovere e valorizzare la stagionalità delle produzioni a km 0

Otto Istituti alberghieri regionali in gara dalle 9.30 alle 13.30, venerdì 21 aprile, nella sede dell’Istituto Alberghiero Don Deodato Meloni, in via Carducci ad Oristano, dove si terrà il primo concorso enogastronomico isolano riservato agli Istituti Alberghieri: “Campagna Amica Gourmet 2023 “.

Il progetto, che nasce dalla collaborazione tra Coldiretti Oristano, Campagna Amica Oristano e l’IIS Don Deodato Meloni di Oristano, col coinvolgimento e supporto del consorzio IGP Agnello di

Sardegna e l’ausilio della Vittoria Assicurazioni, dell’Associazione Agri Mercato di

Oristano, di Confartigianato Oristano, delle Strade del Vermentino Gallura DOCG e del

Consorzio della Vernaccia DOC.

Otto le scuole alberghiere in gara: Alghero, Arzachena, Desulo, Oristano, Tortolì, Bosa, Budoni e

Siniscola, ognuna delle quali sarà rappresentata da un team di tre unità, di cui uno diversamente abile ed

un accompagnatore.

advertisement

Le squadre, avranno due ore di tempo per cucinare una ricetta a base di Agnello di

Sardegna IGP, abbinato ai prodotti presenti nei mercati di Campagna Amica.

La gara avrà inizio alle 9.30 con le prime 4 compagini che si misureranno ai fornelli. Alle

11.30, entreranno in scena le altre quattro squadre. La chiusura della rassegna è prevista per le 13.30 con il

giudizio della giuria dei cinque esperti e chef: Laura Sechi (Ristorante Vitanova, Cagliari) e presidente di Giuria; Carlo Ledda (Ristorante Il Lido, Torre Grande); Antonio Sanna (La Terrazza, Oristano); Gian Piero Pinna (Giornaliste ed enogastronomo); Elia Saba.

Il Programma della giornata, prevede per le 12.30 un Buffet, alle 14.00 le premiazioni e alle 14.30 brindisi finale con torta celebrativa e vernaccia DOC