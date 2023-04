Milano, 14 aprile 2023 – Quando oggi si parla di medicina, riconoscere le differenze di genere è un valore aggiunto per la società. Focalizzarsi con studi, ricerche e visite sulla medicina di genere femminile consente di delineare programmi specifici e mirati,. Consente soprattutto di delineare programmi adatti ad ogni paziente sulla base di variabili ben definite, come sesso, fattori ambientali, socioculturali ed economici. Questo settore specialistico della medicina consente di intervenire sulle malattie in maniera personalizzata e strutturata.Contribuisce, così, alla riduzione delle disuguaglianze di salute.

È in quest’ottica che le Case di Cura Kinetika Sardegna – parte del Gruppo Korian, aderiscono all’ottava edizione di Open Week Donna 2023. La settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna è organizzata da Fondazione Onda.

advertisement

Dal 17 al 22 aprile, presso la Casa di Cura San Salvatore di Cagliari e la Casa di Cura Polispecialistica Sant’Elena di Quartu Sant’Elena (CA), le donne interessate potranno usufruire di visite specialistiche. Tali visite riguarderanno le aree della cardiologia, dermatologia, disturbi alimentari e dell’endocrinologica. Ma anche della reumatologia, della senologia, dell’urologia e della psicologia, con focus sul delicato tema della violenza di genere.

La salute si fa donna con servizi su misura totalmente gratuiti

Kinetika Sardegna riconosce l’importanza della medicina di genere femminile ed è per questo che offre regolarmente servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie che colpiscono principalmente le donne. L’Open Week Donna 2023 è l’occasione per offrire a chiunque, in maniera totalmente gratuita, quella professionalità e quei servizi, quotidianamente già attivi nelle nostre strutture”. Queste le parole di Laura Cinus, Direttrice Gestionale Kinetika Sardegna.

Kinetika Sardegna, infatti, fa parte delle oltre 250 strutture del network degli ospedali Bollini Rosa. Tali strutture hanno ricevuto da Fondazione Onda un riconoscimento nell’ambito della medicina di genere femminile.

“La Casa di Cura Polispecialistica Sant’Elena ha ottenuto anche per il biennio2022-2023 due Bollini Rosa da Fondazione Onda, a testimonianza del nostro impegno quotidiano nell’ambito della salute della donna grazie a un costante lavoro di prevenzione, diagnosi e cura al femminile” conclude Laura Cinus, Direttrice Gestionale Kinetika Sardegna.

Per altre notizie di attualità clicca qui.