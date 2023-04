Sanità, Nursing Up De Palma: “Regioni: in arrivo nuova figura sanitaria. Non vorremmo si trattasse di una via traversa per tappare le falle della carenza di infermieri”.

ROMA 13 APR 2023 – Si è tenuto lo scorso 12 aprile l'incontro tra i tecnici delle Regioni ed i rappresentanti del Nursing Up, rispetto ai due provvedimenti; che, ancora in bozza potrebbero arrivare presto sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni. Nel primo si ridefinisce il profilo professionale dell'Operatore socio sanitario, nel secondo si individua invece una nuova figura professionale, qualificata come "di interesse sanitario" .

Rispetto a tali iniziative, che potremmo definire di evoluzione delle altre qualifiche professionali del mondo sanitario, la posizione del nostro sindacato rimane per il momento interlocutoria. Noi non ce la sentiamo di nascondere legittimi dubbi e perplessità rispetto ai rischi che potrebbero scaturire da tutto questo. Facciamo chiarezza, e mettiamo sul tavolo le nostre riflessioni rispetto a quanto sta accadendo. Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

«Non vorremmo mai che, in un momento di emergenza come questo, legato alla carenza di infermieri disponibili; la politica, attraverso la creazione di questa nuova figura di “operatore di interesse sanitario”, stesse per l’ennesima volta venendo meno ai suoi doveri di valorizzazione di ruolo e contrattuale della professione infermieristica; provando ad aggirare l’ostacolo, come accaduto già in passato. Non neghiamo affatto di essere di fronte ad una evoluzione: che interessa talune qualifiche professionali del mondo sanitario, verso le quali non abbiamo nulla in contrario; tanto è vero che, nei prossimi giorni, metteremo nero su bianco il nostro apporto rispetto ai documenti che abbiamo valutato. L’aggiornamento dei percorsi di studio che fanno riferimento ai due provvedimenti in questione, pronti ad essere attuati dalle Regioni, ovvero la Revisione del profilo dell’Operatore Socio Sanitario, e la nascita della nuova figura di “operatore di interesse sanitario”, possono rappresentare, a nostro avviso, un concreto vantaggio per il sistema solo e soltanto se la politica agirà su entrambi i fronti: creando anche e contemporaneamente le premesse organizzative per un differente e più inclusivo e qualificante impiego delle professionalità sanitarie; in primis quelle degli infermieri e delle ostetriche, e quindi con la necessaria revisione dei modelli organizzativi, cosa di cui le aziende sanitarie hanno bisogno come il pane.

Insomma, ben venga la creazione di nuove figure sanitarie, ben vengano evoluzioni che potrebbero fare solo bene alla salute del nostro sistema; ma a condizione che siano adottati, contemporaneamente, i provvedimenti necessari: quelli che conducano alla tanto attesa valorizzazione, sia di ruolo che contrattuale, degli infermieri e degli altri professionisti della sanità; quella che attendiamo legittimamente da anni. Questo abbiamo chiesto ai referenti tecnici delle Regioni: sollecitando a non commettere il grave errore di voltare le spalle, ancora una volta, ai professionisti della sanità; semplicemente puntando, al solo scopo di sopperire alla carenza di personale, alla creazione di un nuovo operatore pseudo sanitario a cui verranno affidate attività sanitarie , che per prassi sono state sempre svolte dagli infermieri.

