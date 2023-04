Nuovi singoli: Alina Monti / Mauro Vay & Luke GF

Alina Monti illumina la primavera con il suo nuovo singolo “Pazzesca”

L’energia e il talento di Alina Monti brillano come il sole nella sua ultima uscita, il singolo “Pazzesca“, su etichetta BIT Records. La giovane cantante ucraina, cresciuta nella splendida isola di Ischia, sta conquistando il cuore degli amanti della musica con la sua voce e il suo stile unico.

Alina ha scoperto la passione per la musica sin dall’età di 3 anni, intrattenendo tutta la famiglia con canzoni e balletti. Questa passione l’ha portata a perseguire il suo sogno di diventare una cantante e trasmettere emozioni attraverso le sue canzoni. Il suo viaggio nella musica ha avuto una svolta quando ha incontrato Massimo Buonomo della VaDeMa Music, che è diventato il suo agente.

Insieme al produttore Stefano Di Meglio, Alina ha creato il suo primo singolo intitolato “FLY“, che ha dato un assaggio del suo genere musicale. Nel 2022, ha aperto il concerto dei The Kolors e, ad ottobre, è stata special guest al Primo Piano Live. Ad ottobre 2022, ha rilasciato il singolo “I’ll Be Back“, un brano che strizza l’occhio ai dancefloor e colpisce per la sua freschezza e originalità.

Ora, Alina Monti è pronta a stupire il pubblico con il suo nuovo singolo “Pazzesca“, in italiano, che promette di essere un successo nella scena musicale italiana. La canzone è caratterizzata da un ritmo coinvolgente e dalla voce unica di Alina, che cattura l’attenzione e fa innamorare gli ascoltatori.

“Pazzesca” è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e di download digitale.

Su etichetta BIT Records

Ascolta il brano sulla tua piattaforma preferita: https://bfan.link/pazzesca

