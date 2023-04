Nuove regole sugli appalti, dal programma al progetto

Si mettono a punto e si chiariscono le nuove regole del codice degli appalti dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture nelle pubbliche amministrazioni regole che fanno ancora discutere in sede politica, anche ai livelli più alti, ma soprattutto sotto il profilo amministrativo, tecnico e giuridico.

Per mettere a frutto le migliori pratiche nell’interesse dei Comuni, Sindaci e Dirigenti degli uffici tecnici, l’ASEL Sardegna ha organizzato una serie di Seminari che inizieranno la prossima settimana.

Il primo si svolgerà a Cagliari Martedì 11 aprile, con inizio alle ore 8,30, nella Sala Conferenze del Caesar’s Hotel in via Darwin 4.

Il secondo incontro sarà venerdì 13, dalle ore 8,30 alle 14, A Tramatza, nella consueta Sala Convegni dell’Hotel Anfora sulla SS. 131 Carlo Felice.

Entrambi i Seminari avranno come relatore l’Avvocato Alberto Ponti. E’ esperto in contrattualistica pubblica e chiarirà al meglio tutti gli aspetti che riguardano il responsabile unico del progetto. Non solo: anche le nuove regole che vanno dalla programmazione, alla progettazione e all’esecuzione delle opere pubbliche.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’ASEL Sardegna. Si può contattare telefonicamente a due numeri. Telefono fisso: 070/42233. In alternativa c’è il cellulare. IL numero è il 349.7027578. Per chi, invece, preferisse l’indirizzo mail, i contatti di riferimento sono: asel@aselsardegna.it

Cagliari 7 aprile 2023