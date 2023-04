Nuoro: in arrivo un milione di euro dal Pnrr per le isole ecologiche a scomparsa

Il Comune di Nuoro si è aggiudicato un finanziamento di un milione di euro di fondi Pnrr, per il miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il progetto, predisposto dalla società in house “è-comune”, prevede dunque l’installazione in diverse zone della città delle cosiddette “isole ecologiche intelligenti” (una decina); che saranno interrate e alle quali si potrà accedere utilizzando la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica.

La scelta su dove installare le postazioni a scomparsa ricadrà in particolare sulle vie del centro cittadino e in generale sulle zone dove sono presenti esercizi commerciali; e che si caratterizzano per avere locali piccoli, con poco spazio dove poter riporre i comuni mastelli.

Nella scheda progettuale sono individuate le aree di:

piazza Italia; via Roma; piazza Vittorio Emanuele; via Manzoni; via La Marmora; viale del Lavoro; piazza De Bernardi e anche la frazione di Lollove, dove il problema del conferimento è particolarmente sentito.