Nuoro, annullato per maltempo il concerto di Piero Marras in programma oggi

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il concerto di Piero Marras in programma oggi in piazza Italia a conclusione delle celebrazioni per Sa die de Sa Sardigna, è stato annullato e rinviato ad altra data.

