Nul-Vi Dà Gusto dedica il suo appuntamento tematico ai dolci tradizionali

Nul-vi Dà Gusto. Con l’antropologa Susanna Paulis e l’imprenditore Riccardo Porta, titolare del celebre panificio “porta 1918”. Sabato 15 aprile prevista anche la premiazione del concorso “Il papassino d’oro”

Nuovo appuntamento per Nul – Vi dà Gusto la rassegna enogastronomica e culturale dell’Anglona, dedicata quest’anno al cibo sostenibile. Sabato 15 aprile, il centro servizi Giulzi di Nulvi ospiterà a partire dalle 10 il terzo appuntamento dedicato al tema “Non di solo pane. La Cultura del dolce in Sardegna fra tradizione, innovazione ed ecosostenibilità”. Dopo gli incontri dedicati ai formaggi e alle carni, nuovo approfondimento legato valorizzazione dei prodotti locali identitari. Si parlerà del patrimonio dolciario, specializzazione culturale dei sardi con un approfondimento sulle materie, i simboli e le innovazioni a cura dell’antropologa Susanna Paulis. A seguire la premiazione della prima edizione del concorso “Il papassino d’oro” lanciato dall’associazione Nul – Vi dà Gusto, in occasione delle festività pasquali. Una giuria qualificata valuterà il miglior assortimento dolciario e decreterà la vincitrice o il vincitore sulla base di un giudizio riferito alla figura estetica della composizione, monotematica o assortita.

I lavori proseguiranno con un dialogo tra la stessa antropologa Paulis e Riccardo Porta, giovane imprenditore sardo, erede del celebre panificio di Gonnosfanadiga “Porta 1918”.

I due si confronteranno sul tema dell’ecosostenibilità in ambito dolciario con un focus sull’amaretto integrale, deliziosa sintesi di tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio, prodotto che racchiude tutta la filosofia del panificio.

La mattinata di lavori proseguirà con un nuovo intervento da parte dell’antropologa Paulis, questa volta dedicato al tema “Come si cambia. La rivincita delle preparazioni povere in ambito dolciario e non solo”. Gran finale con la dimostrazione dedicata alla preparazione della cappa dei papassini a cura di Maria Giovanna Campus titolare dell’azienda “Tradizione Sapore – Pastifico Campus”. Info e aggiornamenti sul sito www.nulvidagusto.com

